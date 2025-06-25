Ніби застрягли у нульових: 5 речей, яким не місце у чоловічому гардеробі влітку

Якщо ви хочете виглядати стильно та бути на висоті, то до свого гардероба потрібно підходити відповідально. Зокрема, варто позбутись деяких речей, які можуть зіпсувати враження про вас.

Звичайно ж, ми не закликаємо вас перебрати шафу та викинути геть усе. Натомість 24 Канал зверне увагу на речі, які відверто застарілі та не мають нічого спільного з відчуттям стилю.

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Що не варто носити чоловікові влітку

Футболки з глибоким V-подібним вирізом

Так, такий виріз уже не в тренді. Ба більше, такого формату футболки мають надто зухвалий вигляд і можуть бути недоречними. Якщо ж ви не готові прощатись з такими футболками, то варто поєднувати їх з легкими літніми сорочками.

Надто вузькі шорти

Це ще одна річ, якій не місце у вашому літньому гардеробі. По-перше, надто вузькі штани та шорти вже давно вийшли з моди. По-друге, вони надзвичайно непрактичні, коли за вікном спекотно. Тіло не матиме можливості достатньо дихати, ви прітимете і почуватиметесь максимально дискомфортно. Воно вам треба?



Шорти мають бути вільними та дихаючими / Фото freepik

Капрі

Так, їх досі хтось носить. Але ми би не рекомендували. І не тому, що ви нагадуватимете свого діда. Все тому, що такі речі, які сягають середини ікри, візуально спотворюють пропорції ваших ніг. Якщо ви ще й чоловік з низьким зростом, то вам категорично заборонено носити капрі!

Футболка у сіточку

О, так. Ця річ у нульових була одною з топових. Але нині такі речі не варто тримати у своєму гардеробі. По-перше, ви ж не хочете нікому виколювати очі. По-друге, для вентиляції тіла достатньо носити сорочку з льону або інших натуральних тканин. Єдине місце, де би можна було пробачити такі футболки, – пляж. І то там краще вже просто без футболки відпочивати.



Така футболка личитиме хіба на якомусь рейві / Фото coolbe

Мокасини у сітку

Так-так, ми продовжуємо розблоковувати спогади з нульових. Це ще одна дивна річ, якій однозначно не місце у гардеробі стильного чоловіка. По-перше, вони дивно виглядають. По-друге, вони аж ніяк не є тим взуттям, у якому ваша нога точно не пітнітиме. Краще вже носіть босоніжки, які можна поєднувати практично з будь-чим у вашому літньому гардеробі.

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Не біжіть відразу ж викидати речі, які ми назвали. Але поміркуйте над тим, що певний одяг у вашому гардеробі дійсно може негативно вплинути на ваш образ і сприйняття вас людьми навколо.