Будто застряли в нулевых: 5 вещей, которым не место в мужском гардеробе летом

Если вы хотите выглядеть стильно и быть на высоте, то к своему гардеробу нужно подходить ответственно. В частности, стоит избавиться от некоторых вещей, которые могут испортить впечатление о вас.

Конечно же, мы не призываем вас перебрать шкаф и выбросить все напрочь. Вместо этого 24 Канал обратит внимание на вещи, которые откровенно устаревшие и не имеют ничего общего с чувством стиля.

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Что не стоит носить мужчине летом

Футболки с глубоким V-образным вырезом

Да, такой вырез уже не в тренде. Более того, такого формата футболки выглядят слишком вызывающе и могут быть неуместными. Если же вы не готовы прощаться с такими футболками, то стоит сочетать их с легкими летними рубашками.

Слишком узкие шорты

Это еще одна вещь, которой не место в вашем летнем гардеробе. Во-первых, слишком узкие брюки и шорты уже давно вышли из моды. Во-вторых, они чрезвычайно непрактичны, когда за окном жарко. Тело не будет иметь возможности достаточно дышать, вы будете преть и чувствовать себя максимально дискомфортно. Оно вам надо?



Шорты должны быть свободными и дышащими / Фото freepik

Капри

Да, их до сих пор кто-то носит. Но мы бы не рекомендовали. И не потому, что вы будете напоминать своего деда. Все потому, что такие вещи, которые достигают середины икры, визуально искажают пропорции ваших ног. Если вы еще и мужчина с маленьким ростом, то вам категорически запрещено носить капри!

Футболка в сеточку

О, да. Эта вещь в нулевых была одной из топовых. Но сейчас такие вещи не стоит держать в своем гардеробе. Во-первых, вы же не хотите никому выкалывать глаза. Во-вторых, для вентиляции тела достаточно носить рубашку из льна или других натуральных тканей. Единственное место, где бы можно было простить такие футболки, – пляж. И то там лучше уже просто без футболки отдыхать.



Такая футболка подойдет разве что на каком-то рейве / Фото coolbe

Мокасины в сетку

Да-да, мы продолжаем разблокировать воспоминания из нулевых. Это еще одна странная вещь, которой однозначно не место в гардеробе стильного мужчины. Во-первых, они странно выглядят. Во-вторых, они отнюдь не является той обувью, в которой ваша нога точно не будет потеть. Лучше уж носите босоножки, которые можно сочетать практически с чем-либо в вашем летнем гардеробе.

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Не бегите сразу же выбрасывать вещи, которые мы назвали. Но подумайте над тем, что определенная одежда в вашем гардеробе действительно может негативно повлиять на ваш образ и восприятие вас людьми вокруг.