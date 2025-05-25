Тож які основні вимоги українського законодавства та які стандарти чинні в ЄС? Докладно розповість 24 Канал завдяки VisitUkraine.Today та Finance.ua.

Дивіться також З 1 червня відчутно зросте вартість техогляду: скільки доведеться платити водіям

З яким тонуванням скла ваше авто не пропустять через кордон

Ось основні вимоги до тонування скла в авто:

Світлопропускання лобового скла має бути не меншим за 75%. Якщо ця норма порушена – вас можуть не випустити за кордон. І тоді доведеться на місці знімати плівку, якщо ви все ж захочете їхати далі.

має бути не меншим за 75%. Якщо ця норма порушена – вас можуть не випустити за кордон. І тоді доведеться на місці знімати плівку, якщо ви все ж захочете їхати далі. На передні бічні вікна вимога щодо світлопропускання – не менше за 70%. Надмірне затемнення цих вікон також може стати причиною відмови у пропуску через кордон.

Звернімо увагу, що, так, існують європейські стандарти, але у різних країнах ЄС трапляються нюанси.

Стандарти базуються на Правилі №43 ЄЕК ООН , саме воно встановлює мінімальне світлопропускання для лобового скла у 75% і передніх бічних вікон у 70%.

, саме воно встановлює мінімальне світлопропускання для лобового скла у 75% і передніх бічних вікон у 70%. Але, наприклад, у прикордонній до нас країні Євросоюзу Польщі вимоги особливо суворі – тонування передніх вікон на понад 10% вже є підставою для відмови у в’їзді.

Які вимоги українського законодавства та які стандарти в ЄС щодо тонування скла? / Колаж 24 Каналу фото freepik

До задніх вікон та заднього скла законодавчих обмежень щодо світлопропускання немає. За винятком хіба того, що заборонене дзеркальне тонування – через загрозу осліплення інших водіїв.

Варто знати Водіїв попередили про нові штрафи: у МВС зробили важливу заяву

Зауважмо, що дзеркальне тонування взагалі заборонене в Україні та більшості країн ЄС. Щодо тонування чорною плівкою, просто зауважте, що вона часто має низьке світлопропускання – 5%, 10%, 20%, а це може бути розцінено як порушення ПДР та ДСТУ.

То що робити, щоб перетнути кордон без проблем?