Тож які основні вимоги українського законодавства та які стандарти чинні в ЄС? Докладно розповість 24 Канал завдяки VisitUkraine.Today та Finance.ua.
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З яким тонуванням скла ваше авто не пропустять через кордон
Ось основні вимоги до тонування скла в авто:
- Світлопропускання лобового скла має бути не меншим за 75%. Якщо ця норма порушена – вас можуть не випустити за кордон. І тоді доведеться на місці знімати плівку, якщо ви все ж захочете їхати далі.
- На передні бічні вікна вимога щодо світлопропускання – не менше за 70%. Надмірне затемнення цих вікон також може стати причиною відмови у пропуску через кордон.
Звернімо увагу, що, так, існують європейські стандарти, але у різних країнах ЄС трапляються нюанси.
- Стандарти базуються на Правилі №43 ЄЕК ООН, саме воно встановлює мінімальне світлопропускання для лобового скла у 75% і передніх бічних вікон у 70%.
- Але, наприклад, у прикордонній до нас країні Євросоюзу Польщі вимоги особливо суворі – тонування передніх вікон на понад 10% вже є підставою для відмови у в’їзді.
Які вимоги українського законодавства та які стандарти в ЄС щодо тонування скла? / Колаж 24 Каналу фото freepik
До задніх вікон та заднього скла законодавчих обмежень щодо світлопропускання немає. За винятком хіба того, що заборонене дзеркальне тонування – через загрозу осліплення інших водіїв.
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Зауважмо, що дзеркальне тонування взагалі заборонене в Україні та більшості країн ЄС. Щодо тонування чорною плівкою, просто зауважте, що вона часто має низьке світлопропускання – 5%, 10%, 20%, а це може бути розцінено як порушення ПДР та ДСТУ.
То що робити, щоб перетнути кордон без проблем?
- Якщо у вашому авто лобове або передні бічні вікна затоновані чорною чи іншою плівкою зі світлопропусканням менше за 75% і 70% відповідно, їх потрібно розтонувати перед поїздкою.
- Якщо ви ще думаєте, чим затонувати скло – обміркуйте варіант з атермальною плівкою. Вона прозора, не впливає на кольори, відповідає стандартам світлопропускання – і не викликає питань у прикордонників.
- Перед виїздом перевірте ту чи ті країни, у яких ви будете рухатися у вашому авто. Штрафи за порушення різні та можуть бути досить значними – від 50 євро в Німеччині до 1000 фунтів у Британії за повторне порушення.