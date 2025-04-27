Жахливого похмілля не уникнути, якщо змішувати ці алкогольні напої

Кожен з нас бодай раз у житті міг почути про те, що є певні алкогольні напої, які ні в якому разі не можна змішувати. І хоч суворих наукових заборон не існує, є певні поєднання, які можуть спричинити жахливе похмілля та самопочуття наступного дня.

Науковці та медики провели чимало досліджень. Їх цікавило те, що й нас зараз, – чи є певні напої, які не можна змішувати. Чимало людей переконані, що міксування різного алкоголю однозначно спричинить погане самопочуття. 24 Канал з посиланням на ARK Behavior Health розповість, які напої дійсно не варто змішувати.

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Похмілля через різні конгенери

У різних видах алкоголю містяться різні конгенери.

Що таке конгенери Мовиться про побічні продукти бродіння, які здатні посилити похмілля. Вони трапляються у темних напоях: Мовиться про побічні продукти бродіння, які здатні посилити похмілля. Вони трапляються у темних напоях: віскі, коньяку, червоній текілі.

І якщо змішувати різні напої з високим вмістом цих конгенерів, то ви можете перевантажити печінку. Як наслідок – наступного дня на вас очікує шалене похмілля. Також ви можете відчувати нудоту та запаморочення.

Які напої не можна змішувати

Почнімо з нагадування про відповідальне споживання. Якщо не перебирати зайвого, то можна буде мінімізувати негативні наслідки. Також варто потурбуватись про ті напої, які ви міксуєте під час відпочинку з друзями, щоб не було негативних наслідків наступного дня. Отже:

Горілка з колою або енергетиками

Алкоголь пришвидшено всмоктується в кров у парі з газованими напоями. Результат – швидке сп'яніння та сильне похмілля опісля. Крім того, кофеїновмісні енергетики здатні замаскувати відчуття сп'яніння, через що ви можете випити значно більше, ніж потрібно.

Віскі з текілою або з ромом

Мовиться про напої з високим вмістом конгенерів. Якщо налягти на такий мікс, то ви перевантажите вашу печінку. Як результат – сильне похмілля, нудота та головний біль наступного дня.

Вино після міцного алкоголю

Як відомо, у вині міститься багато таніну та інших сполук. І вони у парі з міцним алкоголем – горілкою або віскі – здатні спричинити розлад шлунка. Як результат – ускладнюється метаболізм, виникають проблеми з травленням, а також проявляється похмілля.

Пиво після міцного алкоголю

Певною мірою це міф. Але є одне "але"... Ми, як правило, п'ємо пиво у великих кількостях. Якщо після цього ще й беремось до міцного алкоголю, то ми просто перевантажуємо наш організм. Як наслідок – здуття, нудота, а також швидке сп'яніння.

Алкоголь з лікерами або солодкими коктейлями

Тут причина проста. У солодких напоях міститься надто багато цукру. Як наслідок – прискорюється зневоднення, а також різко стрибає рівень цукру. І що ми отримуємо? Посилення похмілля власними ж руками. Також може бути головний біль, слабкість та зневоднення.

Солодкі коктейлі зневоднюють організм / Фото senivpetro

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Що робити, щоб не було похмілля?