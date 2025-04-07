З огляду та таку популярність напою, індійська редакція чоловічого порталу GQ склала перелік 5 найкращих та найдорожчих віскі у світі. 24 Канал залюбки поділиться з вами цією інформацією.

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Найдорожчі віскі у світі, будь-коли продані: чільна п'ятірка

Найпопулярнішим в Індії станом на 2025 рік є преміальне віскі McDowell's No.1 за приблизно 300 гривень в еквіваленті, а найдорожчим місцевим його різновидом є Rampur Signature Reserve, що коштує 2400 за пляшку. Але ця сума є майже нікчемною у порівнянні з найдорожчими віскі у світі, багато з яких продані на аукціонах. Ось цей список.

The Emerald Isle Collection – 2 мільйони доларів США. Ця колекція з 2 пляшок походить з винокурні Bushmills, найстарішої у світі. Це ірландське віскі потрійної дистиляції. Упаковка створена The Craft Irish Whiskey Co. та Fabergé, а крім віскі, там ще є кельтське яйце Fabergé, виготовлене вручну зі смарагду та золота у 18 каратів. А, мало не забули – ще там є золотий годинник у 22 карати та сигара Cohiba Siglo VI Gran Reserva із позолоченим різаком.

Ця колекція з 2 пляшок походить з винокурні Bushmills, найстарішої у світі. Це ірландське віскі потрійної дистиляції. Упаковка створена The Craft Irish Whiskey Co. та Fabergé, а крім віскі, там ще є кельтське яйце Fabergé, виготовлене вручну зі смарагду та золота у 18 каратів. А, мало не забули – ще там є золотий годинник у 22 карати та сигара Cohiba Siglo VI Gran Reserva із позолоченим різаком. Macallan 1926 Fine and Rare 60-Year-Old – 1,9 мільйона доларів. У цій колекції також 2 пляшки – з лімітованої серії з 24 пляшок. Етикетки до них розробили художники Пітер Блейк і Валеріо Адамі, а одну з пляшок навіть розмалював вручну ірландський митець Майкл Діллон. Sotheby's також назвав цю колекцію 1926 року "Святим Граалем" віскі. Кажуть, покупець поки випив одну з пляшок, а другу ще не відкривав.

Перелік 5 найкращих та найдорожчих віскі у світі / Фото виробників