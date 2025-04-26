Стати експертом непросто, адже безліч факторів впливають на якість алкоголю. Але вивчити засади – це щонайменше те, з чого варто почати, пише 24 Канал із посиланням на Lexir.

До теми Зупиніться, якщо ви досі обираєте алкоголь навмання: ось як розпізнати якісний напій

Хороший цей алкоголь чи поганий: про факти та вподобання

Ще раз зауважимо, що загалом поняття "хороший" і "поганий" є досить суб'єктивними, багато в чому тут питання тільки особистого смаку. Тобто якщо ви не любите солодке, лікери навряд чи стануть тим, що ви придбаєте до бару.

Знання власних уподобань і розуміння того, яким має бути смак різних напоїв, є хорошою основою для того, щоб уникати поганого (для вас) алкоголю. Однак є певні ознаки, які вказують на те, що алкоголь об'єктивно поганий.

Вигляд.

Іноді ви можете визначити, що алкоголь зіпсувався, просто подивившись на нього. Напої, які зазнали надмірного впливу повітря і світла (як-от через нещільну пробку або тривалого перебування під прямими сонячними променями), можуть окислюватися. Простіше кажучи, пляшка може бути привабливою, але не купуйте, якщо вона довго стояла на вітрині.

(як-от через нещільну пробку або тривалого перебування під прямими сонячними променями), можуть окислюватися. Простіше кажучи, пляшка може бути привабливою, але не купуйте, якщо вона довго стояла на вітрині. Віскі стане блідішим і прозорішим, а його смак – тьмянішим. Вермут може набути оцтового присмаку, а лікери можуть загуснути й кристалізуватися. Отже, перевірте пляшку перед тим, як наливати, зважте, як довго вона була відкрита, і не забувайте зберігати кріплені вина та аперитиви в холодильнику після відкриття.

Ви можете відрізнити поганий алкоголь від хорошого завдяки цим 3 факторам / Колаж 24 Каналу фото freepik

Аромат.

Коли алкоголь переганяють, там відбувається низка різних реакцій. Одним з можливих результатів є метанол , а не етанол. Поганий алкоголь часто містить метанольний компонент, і цього слід уникати. Метанол пече, а отруєння ним – не найприємніша річ.

, а не етанол. Поганий алкоголь часто містить метанольний компонент, і цього слід уникати. Метанол пече, а отруєння ним – не найприємніша річ. Якщо ви понюхаєте лікер і відчуєте запах антифризу, дезінфекції, то метанол, ймовірно, не змогли повністю прибрати під час дистиляції. Погане вино буде пахнути чимось абразивним і різким, часто з кислими лікарськими натяками, схожими на рідину для зняття лаку, оцет або розчинник для фарби.

М'якість.

Якщо рідина прослизнула повз тести на зір і нюх, ви все одно зможете відрізнити хороший алкоголь від поганого за м'якістю. Як це розуміти? Дивіться, алкоголь сам по собі спричиняє відчуття печіння. Чим вищий відсоток алкоголю, тим сильніше. Так от, відчуття м'якості означає, що коли ви ковтаєте напій, і він потрапляє до горла, ви відчуваєте тепло, а не печіння .

. Якщо напій м'яко зігріває рот і посилюється під час ковтання, це хороша ознака. Якщо ж ви п'єте його так, ніби він ріже паяльною лампою слизову оболонку горла, то, ймовірно, ви можете класифікувати цей алкоголь як поганий.‍

Тепер ви знаєте, на що звернути увагу, щоб розуміти, де хороший алкоголь, а де поганий. Але враховуйте при цьому, що справжня якість будь-якого алкогольного напою в тому, чи приносить він задоволення тому, хто його п'є.