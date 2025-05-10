На руці нового Папи Римського помітили незвичайний годинник, ціна якого вас може шокувати

Уважні глядачі під час першого публічного виступу Папи Лева XIV звернули увагу на його наручний годинник. Мережею почали ширитись чутки, що на його руці – дорожезний Rolex.

Мовиться про модель Rolex Submariner "Cherry Red" – яскравий червоний годинник для дайверів. Такий коштує кілька десятків тисяч доларів. Але бігти розводити зраду на цьому фоні не слід, адже насправді його зап'ястя прикрашав інший аксесуар, пише 24 Канал з посиланням на видання Man's World.

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Який годинник був на руці Лева XIV

Звичайно ж, спокуса видавати бажане за дійсність велика. Але реальність така – новий Папа Римський не носить Rolex. Його вибір значно скромніший. Ба більше, можна припустити, що годиннику чимало років.

Якщо придивитись до деталей, то можна збагнути, що на руці Лева XIV був швейцарський годинник Wenger 7223X, родом з 90-х років минулого століття. І це не якийсь там черговий розкішний хронограф, яким можна похизуватись перед друзями на вечірці.

Йдеться про годинник, корпус якого виготовлений з нержавіючої сталі. Якщо говорити про механізм, то він кварцовий. Виділяється хронограф червоним безелем. А от ремінець – чорний, гумовий.

Лев XIV носить швейцарський годинник Wenger 7223X:

Оскільки моделі вже кілька десятків років, то купити її новою неможливо. Втім, на майданчиках з продажу знайти її можна. І обійдеться такий годинник, залежно від продавця, у 115 – 500 доларів США. Але це значно-значно скромніше, ніж ми могли подумати спочатку.

Що цей годинник каже про Папу Лева XIV

Здавалося б, нічого, але ми б не були такими категоричними. Це демонстрація того, що Лев не зацікавлений у дорогих брязкальцях. І годинник для нього – передовсім інструмент, який дозволяє знати актуальний час.

І такий вибір може дещо розповісти нам про те, яким Папою Римським він буде. Власне, звернімо увагу на те, що ми чули під час його промови.

Під час інавгурації Папа Лев XIV наголосив на важливості смирення та єдності.

Це мир Воскреслого Христа, мир беззбройний і обеззброюючий, смиренний і наполегливий,

– наголошував він.

Вірян він закликав "будувати мости – через діалог, через зустріч, об'єднуючи всіх нас, щоб бути одним народом, який завжди перебуває у мирі".

І ці настрої Лева XIV перегукуються з тим, який годинник він обрав. Скромний годинник, який також є демонстрацією того, що Папа Римський прихильник простоти та служіння, а не величі.

Цей Wenger – не просто хронограф. Він – символ нового папства, яке ґрунтується на смиренності та бажанні спілкуватись з людьми з абсолютно усіх верств населення.

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Годинник покійного Папи Франциска обговорюють у мережі:

Зауважимо, що напередодні мережу облетіло фото зап'ястя покійного Папи Франциска. Люди обговорювали стриманий пластиковий годинник Swatch, який упродовж багатьох років був на його руці. Він теж був символом смирення, простоти та тихої відмови від розкоші.