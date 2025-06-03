А проте – є певні нюанси, на які варто звернути увагу чоловікам, і певні ноти, які частіше викликають захват у жінок. 24 Канал завдяки матеріалам Quora та Spongelle розповість докладніше.
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Чи існує секрет ідеального чоловічого парфуму
У дослідженні 2021 року "The scent of attraction and the smell of success: crossmodal influences on person perception" описано, як запахи впливають на сприйняття людини, зокрема на оцінку привабливості. І висновки свідчать, що парфуми можуть її значно підвищувати.
Причім суміш природного запаху тіла чоловіка з його улюбленим парфумом оцінювалася жінками як значно приємніша, ніж суміш того самого запаху тіла з випадковим ароматом. Це доводить, що індивідуально підібрані парфуми, які гармоніюють із природним запахом тіла, мають більший вплив на жіноче сприйняття.
Тобто важливо розуміти, що вплив парфуму залежить від нот та від того, як вони розкриваються на конкретній людині. Тут грає роль і хімія тіла, і стиль чоловіка, і навіть те, як він себе подає. Грубо кажучи, універсальної формули ідеального чоловічого парфуму не існує – але правильно підібраний аромат може стати таким саме для вас. Бо ви – це і є його секретний інгредієнт.
Уплив парфуму залежить від нот та від того, як вони розкриваються на конкретній людині / Фото DrazenZigic@freepik
Які запахи приваблюють жінок
- З результатів різноманітних опитувань відомо, що жінки часто віддають перевагу деревним (як-от сандал і кедр) та пряним (як перець чи кардамон) нотам у чоловічих парфумах. Чому? Бо вони асоціюються з мужністю та надійністю. Тому абсолютно природною є популярністю таких парфумів, як Creed Aventus (він деревно-цитрусовий) чи Tom Ford Oud Wood (деревно-пряний).
- Також привабливі для них цитрусові ноти (це бергамот, лимон тощо) – через свіжість і універсальність та асоціацію з енергійністю й доглянутістю. Тож парфуми на кшталт Versace Eros чи Acqua di Gio від Giorgio Armani ідеально підходять для повсякденного використання та привертають увагу легкістю.
- А ще цікаві ванільні та мускусні ноти, вони додають аромату чуттєвості. Жінки відзначають, що такі запахи викликають відчуття тепла й близькості. Наприклад, аромати Yves Saint Laurent La Nuit de l’Homme бездоганно створюють романтичну ауру. Тож не дивно, що в опитуваннях на форумах, до прикладу на Fragrantica, жінки відзначали саме їх.