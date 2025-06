А проте – є певні нюанси, на які варто звернути увагу чоловікам, і певні ноти, які частіше викликають захват у жінок. 24 Канал завдяки матеріалам Quora та Spongelle розповість докладніше.

Дивіться також Не купуйте парфум для чоловіка, поки не прочитаєте це: найважливіші поради, як треба вибирати

Чи існує секрет ідеального чоловічого парфуму

У дослідженні 2021 року "The scent of attraction and the smell of success: crossmodal influences on person perception" описано, як запахи впливають на сприйняття людини, зокрема на оцінку привабливості. І висновки свідчать, що парфуми можуть її значно підвищувати.

Причім суміш природного запаху тіла чоловіка з його улюбленим парфумом оцінювалася жінками як значно приємніша, ніж суміш того самого запаху тіла з випадковим ароматом. Це доводить, що індивідуально підібрані парфуми, які гармоніюють із природним запахом тіла, мають більший вплив на жіноче сприйняття.

Тобто важливо розуміти, що вплив парфуму залежить від нот та від того, як вони розкриваються на конкретній людині. Тут грає роль і хімія тіла, і стиль чоловіка, і навіть те, як він себе подає. Грубо кажучи, універсальної формули ідеального чоловічого парфуму не існує – але правильно підібраний аромат може стати таким саме для вас. Бо ви – це і є його секретний інгредієнт.

Уплив парфуму залежить від нот та від того, як вони розкриваються на конкретній людині / Фото DrazenZigic@freepik

Які запахи приваблюють жінок