Через сильний внутрішній тиск звичайні зусилля можуть не допомагати. І тут стануть у пригоді кілька хитрощів. Саме про них пише 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness.

Дивіться також Як ввічливо поставити нахабу на місце: 2 фрази, які працюють завжди

Ось як можна відкрити вперту кришку банки з консерваціями

Розглянемо 6 простих способів, які допоможуть упоратися з найвпертішими кришками – причім майже без зусиль і точно без шкоди для вашого настрою.

Спосіб перший. Міцно тримайте кришку і використовуйте свою силу, щоб викрутити її.

Міцно тримайте кришку і використовуйте свою силу, щоб викрутити її. Спосіб другий. Додайте собі додаткової сили, обгорнувши кришку чимось на зразок гумової рукавички.

Додайте собі додаткової сили, обгорнувши кришку чимось на зразок гумової рукавички. Спосіб третій. Ручкою ножа для масла або ложки обережно постукайте по краях кришки, щоб прибрати тиск вакууму.



6 простих способів, щоб упоратися з найвпертішими кришками / Ілюстрація The Art of Manliness

Спосіб четвертий. За допомогою відкривачки для пляшок обережно підніміть кришку, щоб прибрати герметичність. Тільки не згинайте кришку занадто сильно.

За допомогою відкривачки для пляшок обережно підніміть кришку, щоб прибрати герметичність. Тільки не згинайте кришку занадто сильно. Спосіб п'ятий. Тримайте банку під кутом 45 градусів, нахиліть її вниз і сильно постукайте долонею по дну. Це допоможе створити тиск у банці, що послабить кришку.

Тримайте банку під кутом 45 градусів, нахиліть її вниз і сильно постукайте долонею по дну. Це допоможе створити тиск у банці, що послабить кришку. Спосіб шостий. Помістіть кришку під гарячу воду на 30 – 60 секунд. Тепло допоможе металу трохи розширитися, що полегшить відкручування кришки.

Тож не варто засмучуватися через складнощі з банками – тепер ви знаєте, як швидко розв'язати цю проблему. Оберіть метод, який найбільше підходить саме вам, і насолоджуйтеся улюбленими бабусиними смаколиками!