Через сильний внутрішній тиск звичайні зусилля можуть не допомагати. І тут стануть у пригоді кілька хитрощів. Саме про них пише 24 Канал із посиланням на The Art of Manliness.
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Ось як можна відкрити вперту кришку банки з консерваціями
Розглянемо 6 простих способів, які допоможуть упоратися з найвпертішими кришками – причім майже без зусиль і точно без шкоди для вашого настрою.
- Спосіб перший. Міцно тримайте кришку і використовуйте свою силу, щоб викрутити її.
- Спосіб другий. Додайте собі додаткової сили, обгорнувши кришку чимось на зразок гумової рукавички.
- Спосіб третій. Ручкою ножа для масла або ложки обережно постукайте по краях кришки, щоб прибрати тиск вакууму.
6 простих способів, щоб упоратися з найвпертішими кришками / Ілюстрація The Art of Manliness
- Спосіб четвертий. За допомогою відкривачки для пляшок обережно підніміть кришку, щоб прибрати герметичність. Тільки не згинайте кришку занадто сильно.
- Спосіб п'ятий. Тримайте банку під кутом 45 градусів, нахиліть її вниз і сильно постукайте долонею по дну. Це допоможе створити тиск у банці, що послабить кришку.
- Спосіб шостий. Помістіть кришку під гарячу воду на 30 – 60 секунд. Тепло допоможе металу трохи розширитися, що полегшить відкручування кришки.
Тож не варто засмучуватися через складнощі з банками – тепер ви знаєте, як швидко розв'язати цю проблему. Оберіть метод, який найбільше підходить саме вам, і насолоджуйтеся улюбленими бабусиними смаколиками!