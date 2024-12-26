Из-за сильного внутреннего давления обычные усилия могут не помогать. И здесь пригодятся несколько хитростей. Именно о них пишет 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness.

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Вот как можно открыть упрямую крышку банки с консервациями

Рассмотрим 6 простых способов, которые помогут справиться с самыми упрямыми крышками – причем почти без усилий и точно без ущерба для вашего настроения.

Способ первый. Крепко держите крышку и используйте свою силу, чтобы выкрутить ее.

Крепко держите крышку и используйте свою силу, чтобы выкрутить ее. Способ второй. Добавьте себе дополнительной силы, обернув крышку чем-то вроде резиновой перчатки.

Добавьте себе дополнительной силы, обернув крышку чем-то вроде резиновой перчатки. Способ третий. Ручкой ножа для масла или ложки осторожно постучите по краям крышки, чтобы убрать давление вакуума.



6 простых способов, чтобы справиться с самыми упрямыми крышками / Иллюстрация The Art of Manliness

Способ четвертый. С помощью открывалки для бутылок осторожно приподнимите крышку, чтобы убрать герметичность. Только не сгибайте крышку слишком сильно.

С помощью открывалки для бутылок осторожно приподнимите крышку, чтобы убрать герметичность. Только не сгибайте крышку слишком сильно. Способ пятый. Держите банку под углом 45 градусов, наклоните ее вниз и сильно постучите ладонью по дну. Это поможет создать давление в банке, что ослабит крышку.

Держите банку под углом 45 градусов, наклоните ее вниз и сильно постучите ладонью по дну. Это поможет создать давление в банке, что ослабит крышку. Способ шестой. Поместите крышку под горячую воду на 30 – 60 секунд. Тепло поможет металлу немного расшириться, что облегчит откручивание крышки.

Так что не стоит расстраиваться из-за сложностей с банками – теперь вы знаете, как быстро решить эту проблему. Выберите метод, который больше всего подходит именно вам, и наслаждайтесь любимыми бабушкиными вкусностями!