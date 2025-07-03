Тому що з цими звичками ви, навіть якщо виспалися, почуваєтеся втомленим і демотивованим. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про них докладніше.

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Яким має бути ідеальний старт дня: приберіть ці 6 помилок із вашого ранку

З перших хвилин після пробудження ми часто піддаємося звичкам, які забирають у нас енергію. Розповідаємо, чого робити не слід, і що замість цього робити варто, щоб створити найкращі умови для продовження дня.

Не відкладайте будильник – вставайте одразу. Так, кілька хвилин додаткового сну здаються вам надзвичайно привабливими, але вони насправді шкодять. Окрім того, що це не повноцінний сон, а розірваний, вони ще й формують нам поганий настрій – бо ми ж розуміємо, що вставати таки слід, але не робимо цього, і почуваємося винними. І після цих кількох хвилин встаємо з відчуттям розгубленості та втоми. Краще таки встати та ці хвилини присвятити собі.

Так, кілька хвилин додаткового сну здаються вам надзвичайно привабливими, але вони насправді шкодять. Окрім того, що це не повноцінний сон, а розірваний, вони ще й формують нам поганий настрій – бо ми ж розуміємо, що вставати таки слід, але не робимо цього, і почуваємося винними. І після цих кількох хвилин встаємо з відчуттям розгубленості та втоми. Краще таки встати та ці хвилини присвятити собі. Відкладіть мобільний телефон – не навантажуйте себе соцмережами. Багато хто починає свій ранок з того, що одразу бере телефон. Новини, повідомлення, соціальні мережі – і ось уже минуло пів години. Це не просто втрата якісного часу, це фатальна помилка для психічного благополуччя. Потік інформації часто з негативними заголовками спричиняє стрес і знижує рівень дофаміну. Замість поринання до цифрового світу, краще прокидатися природно і спокійно, випити води, відкрити вікно і вмитися.

З перших хвилин після пробудження ми піддаємося звичкам, які забирають у нас енергію / Фото freepik