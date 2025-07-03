Тому що з цими звичками ви, навіть якщо виспалися, почуваєтеся втомленим і демотивованим. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про них докладніше.
Дивіться також Коли спека спати не дає: ось добірка порад, які змінять ваші ночі на краще
Яким має бути ідеальний старт дня: приберіть ці 6 помилок із вашого ранку
З перших хвилин після пробудження ми часто піддаємося звичкам, які забирають у нас енергію. Розповідаємо, чого робити не слід, і що замість цього робити варто, щоб створити найкращі умови для продовження дня.
- Не відкладайте будильник – вставайте одразу. Так, кілька хвилин додаткового сну здаються вам надзвичайно привабливими, але вони насправді шкодять. Окрім того, що це не повноцінний сон, а розірваний, вони ще й формують нам поганий настрій – бо ми ж розуміємо, що вставати таки слід, але не робимо цього, і почуваємося винними. І після цих кількох хвилин встаємо з відчуттям розгубленості та втоми. Краще таки встати та ці хвилини присвятити собі.
- Відкладіть мобільний телефон – не навантажуйте себе соцмережами. Багато хто починає свій ранок з того, що одразу бере телефон. Новини, повідомлення, соціальні мережі – і ось уже минуло пів години. Це не просто втрата якісного часу, це фатальна помилка для психічного благополуччя. Потік інформації часто з негативними заголовками спричиняє стрес і знижує рівень дофаміну. Замість поринання до цифрового світу, краще прокидатися природно і спокійно, випити води, відкрити вікно і вмитися.
З перших хвилин після пробудження ми піддаємося звичкам, які забирають у нас енергію / Фото freepik
- Уникайте солодкого сніданку. Продукти з високим вмістом промислового цукру, як випічка або мюслі, зручні для швидкого заряду енергії, але вони призводять до того, що рівень цукру в крові спочатку підвищується, а потім різко падає. А це спричиняє втому й апатію, також коливання дофаміну і серотоніну, які регулюють наш настрій. Краще зробити ставку на збалансований, здоровий сніданок з білками й клітковиною.
- Відкиньте негативне мислення. Важливо, як ви розмовляєте з собою вранці. Внутрішній голос, що постійно скаржиться і вже зранку нарікає на день – це не те, що потрібно. Негативні думки забирають у вас енергію та мотивацію, тому замініть їх на позитивні думки, повторюючи їх у голові. Це, до прикладу, "я точно впораюся" замість "я зовсім не хочу цього робити".
- Відмовляйтеся від кави та енергетиків. Важко без кави? Ми це добре розуміємо. Проте пити її одразу після пробудження – не ідеальний вибір. Ваш організм природно виробляє так званий "гормон пробудження" кортизол, який визначає ритм сну. Якщо в цей час ужити кофеїн, вироблення гормону порушиться, і з часом може статися так, що без ранкової кави ми не зможемо прокинутися. Але це не означає, що від неї треба повністю відмовитися. Просто варто почекати годину до першої чашки.
- Відкладіть перекур, натомість подихайте свіжим ранковим повітрям. Курцям часто сигарета смакує найкраще одразу після пробудження, багато хто ще й робить до неї каву. Тим часом дослідження довели, що куріння зразу після пробудження збільшує ризик захворіти на рак легенів на 79% порівняно з тими, хто чекає щонайменше годину. То чому б не почекати?