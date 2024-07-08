Ярослава Магучіх: якими фото ділиться спортсменка, яка встановила світовий рекорд

Ярослава Магучіх – фантастична українка. 7 липня спортсменці вдалося встановити новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. Це надихнуло нас більше розповісти про неї цього разу.

Так, під час восьмого етапу Діамантової ліги Ярослава Магучіх вразила усіх. Їй вдалося стрибнути на висоту 2,10 метра, встановивши при цьому новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. У рубриці #Дівчина_дня Gentelman 24 розповість трохи про неї та поділиться її спокусливими світлинами!

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Магучіх побила рекорд, який тримався 37 років

Коротко про Ярославу Магучіх:

День народження: 19 вересня 2001 року.

19 вересня 2001 року. Зріст: 180 сантиметрів.

180 сантиметрів. Вага: 55 кілограмів.

55 кілограмів. Знак Зодіаку: Діва.

Діва. Кількість підписників в інстаграмі: 195 тисяч.

Ярослава Магучіх 7 липня зробила фантастичний подарунок усім прихильникам стрибків у висоту. Вона взяла висоту 2,10 метра та встановила завдяки цьому світовий рекорд.

Як Ярослава Магучіх встановила рекорд: дивіться відео

Цього дня Ярослава Магучіх побила відразу два рекорди. Мовиться як про світовий, так і про власний.

Що ж стосується світового рекорду, то він упродовж 37 років не оновлювався. І лиш цього дня наша спортсменка поставила надзвичайно високу планку. І це ще одна причина для гордості за нашу красуню!

Якими фото ділиться Ярослава Магучіх

Спортсменка Ярослава Магучіх веде досить скромний інстаграм. Побачити її у якихось відвертих образах – зась. Водночас вона вкрай рідко, але все ж викладає кадри з відпочинку та інші світлини з фотосесій, змагань тощо. На деяких з них можна побачити, що Ярослава у прекрасній фізичній формі, яка вражає та надихає!

Магучіх хизується сталевим пресом та довжелезними ногами / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх у стильному образі показала, як відпочиває: дивіться відео

Потужне фото Магучіх для рекламного кампейну / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх у стильному аутлуку демонструє довгі ноги / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх у купальнику під час відпочинку / Фото з інстаграму Магучіх

Магучіх хизується розкішною фігурою у купальнику / Фото з інстаграму Магучіх

Варте уваги Гаряча фанатка збірної Хорватії потішила своїх фанатів відвертими кадрами з відпочинку

Ярослава Магучіх надзвичайно крута українська спортсменка. Ми пишаємось нею і дуже тішимось, що вона у нас є!