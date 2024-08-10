Яслен Клементе у відвертих образах поставила підписників перед непростим вибором: гаряче відео
Джерело:інстаграм Яслен Клементе
Бути підписником Яслен Клементе – справжнє щастя. Фітнес-інфлюєнсерка знає, що подобається її прихильникам, і вона це регулярно демонструє.
Так, днями вона виклала в інстаграм гаряче відео. На ньому можна побачити, як Яслен Клементе позує по черзі у трьох відвертих образах. Красуня звернулась до своїх прихильників з питанням.
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Попросила обрати найкращий образ
Який з образів подобається вам найбільше?
– спитала Яслен у своїх підписників.
Яслен Клементе позує у відвертих образах: дивіться відео
Прихильники фітнес-інфлюєнсерки у захваті від неї. Вони не лише ділились враженнями щодо образу, який припав до душі, а й буквально засипали її компліментами. Традиційно залишаємо деякі з них вам:
- "Подобається цей блакитний";
- "Однозначно перший";
- "У тебе приголомшливий вигляд у всіх трьох образах";
- "Яка ж ти красива";
- "Відсутність образу – найкращий образ";
- "Дуже гаряча, сексуальна та приваблива";
- "Мені подобається все! Ти дійсно дуже чарівна";
- "Твоя бездоганність не має меж";
- "Ти моя улюблена русалка";
- "У тебе прекрасне та фантастичне тіло".
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Ми не здивовані, що прихильники Яслен Клементе були максимально щедрими на компліменти. Її розкішна фігура дійсно варта уваги. А образи, які вона обрала, лиш виграшно підкреслюють спокусливі вигини фітнес-інфлюєнсерки.