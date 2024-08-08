Сталевий прес усім набрид: ватерполіст з Хорватії викликав фурор на Олімпіаді "нормальним тілом"
Джерело:Daily Mail
Спортсменів на Олімпійських Іграх 2024 розглядають до деталей. Особливу увагу привертають м'язи. Але навіть бездоганні шість кубиків преса набридають. Це довів Йосип Врліч.
Хорватський ватерполіст Йосип Врліч викликав шалений ажіотаж у вболівальників Олімпіади. Сталося це після того, як вони помітили його унікальну статуру серед інших спортсменів на Іграх.
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Статура Врліча припала до душі
38-річний спортсмен сподівається здобути золоту медаль на своїх других Іграх у Парижі. Хорватія вийшла до півфіналу змагань завдяки перемозі над Іспанією, де зустрінеться з бронзовим призером Токіо – Угорщиною.
Але Врліч привернув увагу шанувальників водного поло не своєю грою в басейні. Ні, саме форма його тіла спонукала багатьох у соціальних мережах поділитися своєю думкою.
Хоча висловлювання стали більш позитивними, з'явилися і глузливі зауваження щодо його придатності до цього виду спорту, враховуючи його значно більшу масу, ніж у більшості інших гравців.
Але в цілому, вболівальники здебільшого відзначали Врліча як одного з небагатьох учасників Ігор з "нормальним тілом".
Статура Врліча викликає захват:
- "Цей агрегат, напевно, перевершить вас у всіх можливих спортивних режимах", – сказав один користувач на X.
- Інший прагнув підкреслити реальність спорту і стверджував, що тіло Врліча насправді ідеальне, щоб досягти успіху.
- "Більшість глядачів ніколи не зрозуміють фізичної суті водного поло. Над водою воно схоже на гандбол. Під водою – як греко-римська боротьба", – говорили інші.
- Ще один користувач просто констатував: "Ідеальна статура для водного поло".
- А ще один сказав: "Він схожий на мене [насправді]".
- "Ти мій спортивний друг, який мене представляє", – сказав ще один прихильник. З великою любов'ю".
Свої слова підбадьорення вони супроводжували емодзі у вигляді червоного серця.
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Хорватія впевнено претендує на золоту медаль в Парижі після перемоги на чемпіонаті Європи в лютому. А сам Врліч також виграв дві бронзові медалі з Хорватією на світовій арені, у 2019 та 2020 роках.