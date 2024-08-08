Стальной пресс всем надоел: ватерполист из Хорватии произвел фурор на Олимпиаде "нормальным телом"

Спортсменов на Олимпийских Играх 2024 года рассматривают до деталей. Особое внимание привлекают мышцы. Но даже безупречные шесть кубиков пресса надоедают. Это доказал Иосиф Врлич.

Хорватский ватерполист Иосиф Врлич вызвал безумный ажиотаж у болельщиков Олимпиады. Произошло это после того, как они заметили его уникальное телосложение среди других спортсменов на Играх.

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Статура Врлича пришлась по душе

38-летний спортсмен надеется завоевать золотую медаль на своих вторых Играх в Париже. Хорватия вышла в полуфинал соревнований благодаря победе над Испанией, где встретится с бронзовым призером Токио – Венгрией.

Но Врлич привлек внимание поклонников водного поло не своей игрой в бассейне. Нет, именно форма его тела побудила многих в социальных сетях поделиться своим мнением.

Хотя высказывания стали более позитивными, появились и насмешливые замечания относительно его пригодности к этому виду спорта, учитывая его значительно большую массу, чем у большинства других игроков.

Но в целом, болельщики по большей части отмечали Врлича как одного из немногих участников Игр с "нормальным телом".

Статура Врлича вызывает восторг:

"Этот агрегат, наверняка, превзойдет вас во всех возможных спортивных режимах", – сказал один пользователь на X.

Другой стремился подчеркнуть реальность спорта и утверждал, что тело Врлича на самом деле идеальное, чтобы достичь успеха.

"Большинство зрителей никогда не поймут физической сути водного поло. Над водой оно похоже на гандбол. Под водой – как греко-римская борьба", – говорили другие.

Еще один пользователь просто констатировал: "Идеальное телосложение для водного поло".

А еще один сказал: "Он похож на меня [на самом деле]".

"Ты мой спортивный друг, который меня представляет", – сказал еще один поклонник.

Свои слова ободрения они сопровождали эмодзи в виде красного сердца.

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Хорватия уверенно претендует на золотую медаль в Париже после победы на чемпионате Европы в феврале. А сам Врлич также выиграл две бронзовые медали с Хорватией на мировой арене, в 2019 и 2020 годах.