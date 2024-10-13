"Ви стоїте на поверхні Землі": ця загадка Ілона Маска перекреслила чимало кар'єр після співбесід

Ілон Маск завжди славився нестандартним мисленням та здатністю бачити несподівані рішення у найскладніших ситуаціях. І коли він на початку побудови свого бізнесу особисто проводив співбесіди, то намагався шукати схожі якості в людях.

Згідно з книгою Ешлі Венса "Ілон Маск: Tesla, SpaceX і пошуки фантастичного майбутнього", саме на цю загадку передовсім спирається Маск, коли перевіряє своїх потенційних працівників. Про неї та її можливі рішення розповіли на порталі Quora.

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Чи відповіли б ви на запитання Ілона Маска під час співбесіди

Ось її формулювання: "Ви стоїте на поверхні Землі. Далі проходите 1 милю на південь, 1 милю на захід і 1 милю на північ. І опиняєтеся там, звідки почали. То де ви зараз?"

Очевидною відповіддю у більшості людей є Північний полюс. Дійсно, виконуючи рухи, зазначені в загадці, саме на Північному полюсі, ви фактично подорожуєте по сферичному трикутнику. Це фігура, утворена на поверхні сфери трьома великими дугами кола, що попарно перетинаються у трьох вершинах.

Однак тут є фокус, бо після цього Ілон Маск запитує: "А де ще ви можете бути?" Тоді люди відповідають, що на Південному полюсі.

Проте насправді є просто нескінченна кількість місць, де ви могли б опинитися поблизу Південного полюса. Уявіть собі коло з окружністю в 1 милю, в центрі якого – Південний полюс. Якщо ви стартуєте за милю на північ від цього кола, ви проїдете милю на південь, милю на захід, повністю обігнете коло, а потім повернетеся за милю на північ до початкової точки.

Перша відповідь на загадку Маска – Північний полюс, і вона правильна, але тут є фокус / Колаж 24 Каналу фото AP і Art Of Mathematics

Але! На цьому рішення не закінчуються.

Уявіть, що коло навколо Південного полюса має довжину не 1 милю, а пів милі. Якби ви стартували за милю на північ від цього кола, то пройшли б милю на південь, милю на захід, двічі обійшли б коло в півмилі, а потім повернулися б на милю на північ до місця старту.

Якби коло було в третину милі, ви все одно могли б почати за милю на північ від нього, і ви б об'їхали коло тричі. Те саме справедливо для будь-якого дробу 1/n, де n – натуральне число, і в результаті ви обійдете коло n разів.

Тож суть загадки Ілона Маска не у простій відповіді, а в тому, щоб виявити людину, яка мислить не тільки точно, а й ширше за більшість інших.

Про що ще запитує Ілон Маск

Насправді на співбесідах у Маска лунають переважно технічні питання, як-от:

Що таке композити?

Який розмір цілого числа у 32-бітній системі?

Що таке нульовий покажчик?

Як знайти цикл в однозв'язному списку?

І так далі, у сторону ускладнення. На додачу до всього цього, є й стереотипні питання, такі як "чому ви хочете цю роботу" або "ким ви бачите себе через 5 років".