Ось чому жовтіють зуби: ви робите 5 помилок, але їх можна легко усунути

Куріння, звісно, це найвідоміша та найпоширеніша причина пожовтіння зубів. Але далеко не єдина.

Якщо ви не дотримуєтеся правильних звичок щодо зубів, не допоможе навіть професійне відбілювання. Тож про ці звички й розповімо сьогодні на 24 Каналі завдяки GQ.

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Важливо знати ці причини жовтіння зубів і виправляти помилки у звичках

Стоматолог Кіт Брейсі розповів про причини жовтіння зубів, а отже й тьмяніння наших усмішок. А також і дав поради, як прибрати ці негативні фактори. І не хвилюйтеся, пити каву та червоне вино можна. Отже, ось чому ваші зуби жовтіють:

Ви не користуєтеся зубною ниткою або не чистите зуби одразу після їди. Шоколад, кава, червоне вино, кола і так далі, звісно, можуть забарвлювати зуби, але відмовлятися від улюблених продуктів не обов'язково. Ваше завдання полягає в тому, щоб мінімізувати ризики, тобто чистити зуби безпосередньо після їди та регулярно видаляти зубний камінь.

Шоколад, кава, червоне вино, кола і так далі, звісно, можуть забарвлювати зуби, але відмовлятися від улюблених продуктів не обов'язково. Ваше завдання полягає в тому, щоб мінімізувати ризики, тобто чистити зуби безпосередньо після їди та регулярно видаляти зубний камінь. Ви не чистите зуби правильно. Зубна щітка та зубна нитка важливі, але часто їх використовують неправильно. Дуже важливо чистити зуби часто, тобто двічі – тричі на день, та щонайменше 2 хвилини щоразу у всій порожнині рота. Зубну нитку найважливіше застосувати перед сном, щоб їжа не застрягала між зубами на 8 годин і більше, бо це якраз і сприяє накопиченню зубного нальоту.

Потрібно мати правильні звички щодо зубів, і проблема пожовтіння не переслідуватиме вас / Колаж 24 Каналу фото freepik