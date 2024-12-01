Свитера продолжают оставаться королями гардероба, хотя модные тенденции иногда бывают немного капризными. Как в них разобраться, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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3 звездных свитера для каждого мужчины, чтобы быть модным и в тепле

Холодная пора – это время для практичности и щепотки хитрости. После нескольких сложных лет модные бренды возвращаются к классике – вязаным свитерам, но с определенной долей фантазии в вариантах.

И есть 3 модели свитеров, которые особенно выделяют те, кто разбирается в моде. Это отличные инвестиции в зиму 2024 – 2025 годов, да и в последующие, чтобы быть лучше всех одетым мужчиной и не мерзнуть при этом.

Есть 3 модели свитеров, которые особенно выделяют те, кто разбирается в моде / Фото benzoix@freepik