Платформу OnlyFans створили для того, щоб творці контенту могли за підписку ділитись зі своїми прихильниками цікавинками. Але шаленої популярності вона набула тоді, коли на ній почали створювати гарячі акаунти знаменитості. І про них 24 Канал розповість, починаючи з зірки Гаррі Поттера, яка нещодавно завела собі OnlyFans.

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Джессі Кейв



Акторка "Гаррі Поттера" Джессі Кейв повідомила у березні 2025 року, що "відкриває єдиний фан-клуб для свого волосся".

Фанати волосся мають стежити за Джессі Кейв / Фото з інстаграму Кейв





Я створюю єдиний фан-сайт для свого волосся. Це ніша навіть для мене. Приєднуйтесь до мене в цій дивній новій подорожі. Посилання на @onlyfans в біографії,

– написала вона



На своїй сторінці вона догоджає фетишистам волосся. Водночас вона запевнила, що не зніматиме відео відверто сексуального характеру. Але додала, що може з'являтись у спідній білизні.



Лілі Аллен



Лілі Аллен запустила свій акаунт OnlyFans 2 липня, на превеликий подив своїх шанувальників. Як повідомляє Billboard, співачка продає фотографії та відео своїх ніг за $10 на місяць.

Лілі Аллен створила сторінку, де показує свої ступні / Фото з інстаграму Аллен





Цей бізнес-хід був зроблений після того, як вона раніше заявила у своєму подкасті, що розглядає можливість продажу контенту, пов'язаного зі ступнями.



У мене є жінка, яка приходить і робить мені манікюр, – розповіла вона співведучій Мікіті Олівер. – Вона повідомила мені, що я маю п'ять зірок на WikiFeet, що є досить рідкісним явищем. Мої ноги досить високо оцінені в інтернеті.



Лілі зізнається, що спочатку намагалась віднєкуватись. Втім, таки здалась.



Cardi B



Cardi B час від часу бавиться на OnlyFans, приєднавшись у 2021 році для створення ексклюзивного закулісного контенту. Як повідомляється, за перший рік роботи на платформі вона заробила колосальні 112 мільйонів доларів.

Cardi B – королева епатажу / Фото з інстаграму Cardi B





Іґґі Азалія



Реперка Іґґі Азалія оголосила 13 січня, що вона стала новим членом платформи NSFW. Як повідомляє Variety, уродженка Австралії планує транслювати ексклюзивні та нецензуровані фото, відео, музику, ілюстрації та поезію в рамках колаборації "Hotter Than Hell X OnlyFans".

Іґґі Азалія хизується розкішними формами / Фото з інстаграму Азалії





Шанувальники можуть отримати доступ до всього сексуального контенту за 25 доларів на місяць.



Кармен Електра



Випускниця "Рятувальників Малібу" Кармен Електра, можливо, має один з найпопулярніших акаунтів OnlyFans у Голлівуді, і фанати буквально одержимі нею. Вона приєдналася до OnlyFans у травні 2022 року, що швидко зробило її однією з 0,01 відсотка заробітку на сайті, який працює за підпискою. Вона використовує модель оплати за пост, а не змушує підписників платити за цілий місяць.

Гаряча і спокуслива Кармен Електра / Фото з інстаграму Електри

В інтерв'ю для OutKick Електра розповіла про те, наскільки OnlyFans покращив її життя.



OnlyFans ідеально вписується в моє життя, тому що я є креативним директором моїх власних зйомок, у мій власний час. Немає нічого, чого б я не схвалила. І я люблю спілкуватися зі своїми шанувальниками,

– зауважила зірка..



Белла Торн



Белла Торн була першою великою знаменитістю, яка приєдналася до OnlyFans, викликавши обурення, коли вона заробила 1 мільйон доларів за один день після приєднання в серпні 2020 року.

У Белли Торн мільйони підписників / Фото з інстаграму Торн

Секс-працівники, які вже користувалися OnlyFans, розкритикували зірку за те, що вона назавжди змінила платформу і забрала роботу у людей, які її потребували.



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А чи маєте ви когось із зірок, за якими стежите на OnlyFans? До слова, на початку повномасштабного вторгнення українки навіть запустили рух "Теронліфанс", щоб допомагати Силам оборони!