Різниця у віці – не завада коханню: приклади зіркових пар

Коли мовиться про справжнє кохання, то цифри – лише умовність. І це нам щоденно доводять зірки, які щасливі у стосунках, хоч між партнерами суттєва різниця у віці.

У щасливих стосунках важливе кохання та взаєморозуміння та повага. 24 Канал у матеріалі розповість вам про зіркові пари, між якими вирує любов і гармонія, хоч і між ними солідна різниця у віці. Адже вік – це лише цифра.

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Мік Джаггер та Мелані Гамрік

Різниця у віці: 44 роки. Йому 81 років, а їй – 37.

Історія цієї пари взяла свій початок у лютому 2014 року у Токіо. Мік і Мелані познайомились за лаштунками концерту The Rolling Stones. Власне, Гамрік – балерина Американського театру балету – була на гастролях. Між ними зав'язався бурхливий роман.

Через кілька років – у 2016 – у пари народився син Деверо. Він – восьма дитина Джаггера.

Щасливі Мелані та Мік / Фото з інстаграму Гамрік

Це цікаво! Ще у 2022 – 2023 роках ширились чутки про те, що пара заручилась. А вже у 2025 році Мелані це підтвердила. Вона заявила, що вони заручились 2 – 3 роки тому, але не поспішають з весіллям.

Стосунки Міка та Мелані побудовані на взаємопідтримці та спільній пристрасті до мистецтва та творчості.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Різниця у віці: 30 років. Йому 59, а їй – 29 років.

Віктор присвячує коханій Катерині пісні: дивіться відео

Віктор Павлік познайомився з Катериною у 2015 році через робочі справи. Романтичні ж стосунки зав'язались між ними у 2018 році, а вже за рік – у 2019-му – Віктор освідчився Катерині. Одружилась пара у 2020 році, а у червні 2021 року у них народився син Михайло.

Віктор і Катерина жартують про різницю у віці між ними. Пара наголошує, що почуття між ними міцніші за стереотипи, якими рясніє суспільство.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

Різниця у віці: 25 років. Йому 80 років, а їй – 55.

Познайомились Майкл і Кетрін ще у 1998 році під час кінофестивалю у Довілі, що Франція. А посприяв цій доленосній зустрічі Антоніо Бандерас.

На той час Дугласу було 54 роки, і він не на жарт зацікавився 29-річною Зета-Джонс. Він навіть заявив, що прагне бути батьком її дітей. Заручились вони вже у 1999 році, а у 2000-му одружились у Нью-Йорку.

Майкл Дуглас і чарівна Кетрін Зета-Джонс / Фото з інстаграму Дугласа

Подружжя має двох дітей: сина Ділана та доньку Керіс.

Майкл і Кетрін, між якими 25 років різниці, за час разом пережили чимало труднощів. Водночас слід пам'ятати, що у 2013 році пара ненадовго розійшлась.

Джордж Клуні і Амаль Клуні

Різниця у віці: 16 років. Йому 63 роки, а їй – 47.

Історія кохання Джорджа і Амаль почалась у 2013 році в Італії на озері Комо. Амаль – відома юристка з прав людини – завітала до будинку знаменитого актора зі спільним другом.

Джорджа, затятого холостяка, не на жарт вразила краса, розум і харизма Амаль. Вони листувались упродовж кількох місяців. Юристка отримувала навіть жартівливі листи "від собаки" Джорджа. Згодом їхні стосунки переросли у роман.

Джордж і Амаль Клуні завжди на висоті / Фото з фан-сторінки пари

Перше побачення відбулось у Лондоні, на студії Abbey Road, у 2014 році. І там їх, ясна річ, переслідували папараці. Вже у квітні того ж року Клуні зробив пропозицію, а 27 вересня 2014 року пара одружилась у Венеції. У 2017 році у пари народились близнюки – Елла та Олександр.

Між Джорджем і Амаль вирує гармонія та взаємна підтримка. А також вони займаються спільною благодійною діяльністю через "Фонд Клуні за справедливість".

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Герої нашого матеріалу – яскраве підтвердження того, що різниця у віці не має жодного значення. Важливо – кохати один одного, мати спільні цінності та погляди на життя.