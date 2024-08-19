Том Голланд, Кріс Еванс, Джейсон Момоа: ці знамениті чоловіки – проти токсичної маскулінності

Що таке токсична маскулінність? Так позначають прихильність до так званих традиційних норм, які диктують, як чоловіки повинні думати та поводитися. Навіть сьогодні ми все ще часто чуємо, що чоловікам не можна проявляти почуттів чи слабкості.

Що чоловіки мають бути жорсткими та неприступними. Мовляв, визнавати помилки чи страхи, просити про допомогу чи проявляти турботу і ніжність – не для чоловіків. Однак токсична маскулінність часто шкодить чоловікам, які її проявляють – і тим, хто їх оточує.

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Ось лише кілька знаменитостей, які сміються в обличчя токсичній маскулінності

Гаррі Стайлз, музикант. Він підтягнутий, весь у татуюваннях, і мільйони жінок по всьому світу витріщаються на нього на сцені. Але Гаррі не самозакоханий зверхній мачо. Він бігає сценою з веселковими прапорами, полюбляє кавер-версії пісень своїх кумирів і пише пісні про жіночий оргазм.

А найбільш виразно британець бунтує проти традиційних гендерних ролей у своєму виборі сценічного вбрання. На фестивалі Coachella у 2021 він виступав, серед іншого, у боа з пір'я та яскравому комбінезоні з паєток. А на обкладинці британського Vogue у грудні 2020 з'явився у сукні від Gucci.

В інтерв'ю модному журналу Стайлз назвав жіночий одяг чудовим і наголосив, що чоловіки не повинні дозволяти бінарним уявленням про стиль ставати на заваді їхній самореалізації: "Щоразу, коли ви ставите бар'єри у власному житті, ви обмежуєте себе".

Том Голланд, актор. Том у свої 27 років вже встиг зіграти кілька сенсаційних ролей, зокрема у франшизі про "Людину-павука". Однак його кар'єра стартувала не на великому екрані, а в комедійному шоу "Батл губами" (Lip Sync Battle).

У 2017 він змагався зі своєю колегою-актрисою Зендеєю і протягом 2 хвилин виконував у панчохах та мінісукні пісню Ріанни Umbrella. "Я пишаюся цим. Думаю, це добре, що він залишив незабутнє враження", – каже актор, озираючись назад. І уточнює, що не хотів робити заяву, але це саме те, що він зробив.

Під відео виступу на ютубі, який переглянули понад 145 мільйонів разів, є незліченна кількість захоплених коментарів. Один користувач пише, що Голланд був одночасно наймужнішою і найжіночнішою людиною на сцені. Інший коментує: "Він неймовірно впевнений у собі". А третій каже: "Він випромінює сексуальну привабливість".

Том Голланд і Umbrella: дивіться відео Comedy Central Latinoamérica

Кріс Еванс, актор. Зірка Marvel не має дітей, але він найкращий батько для його собаки: коли в лютому 2021 року Доджеру довелося перенести операцію, актор захотів підбадьорити свого милого чотирилапого друга і пошив його улюблену м'яку іграшку – лева. "Я ніколи раніше нічого не шив, але дуже пишаюся результатом", – написав Еванс в інстаграмі.

А ще зірка "Месників" виступає за права ЛГБТК-спільноти та фемінізм. Коли британський телеведучий Пірс Морган висміяв актора Деніела Крейга за те, що той носив свою дитину в слінгу на публіці, Еванс заявив:

Це ж треба бути настільки невпевненим у власній маскулінності, щоб турбуватися про те, як інший чоловік носить свою дитину. Будь-який чоловік, який витрачає свій час на оцінку своєї маскулінності, глибоко наляканий всередині.

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Джейсон Момоа, актор. На перший погляд, Момоа – втілення крутого хлопця: високий, широкий, м'язистий чоловік з бородою і безліччю татуювань. Але полінезієць постійно кидає виклик традиційним нормам маскулінності: він з'являється на офіційних заходах у рожевих костюмах, часто заплітає своє довге волосся в коси, а іноді – у косички з рожевими шпильками.

Мені байдуже, що думають інші, мені подобається рожевий колір, і я почуваюся достатньо впевненим у своїй маскулінності, щоб демонструвати її. У кожному з нас є жіноче та чоловіче начало, і ми повинні приймати їх обох,

– сказав він у грудні 2020.

Весела гра Момоа з гендерними стереотипами досягла кульмінації у блокбастері "Форсаж Х". 44-річний актор розгулює в бойовику, як соціопатичний павич, і, здається, майже фліртує з альфа-самцем Доменіком Торетто. "На відміну від свого героя Данте, Джейсон не безсердечний, але у них багато спільного, особливо лак для нігтів", – зауважив режисер Луї Летер'є.

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Том Гарді, актор. Його також зазвичай можна побачити в агресивних і гостросюжетних ролях. Серед найвідоміших фільмів – жорстока епопея про кінець світу "Божевільний Макс: Дорога люті", де він допомагає поневоленим жінкам знайти свій шлях до свободи.