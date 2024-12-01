Від чого залежать наші кулінарні симпатії та антипатії? Нейробіолог Антоніо Сераса пояснив, як наші смаки залежать від наших спогадів та емоцій, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Звідки беруться наші кулінарні вподобання та антивподобання

Запах.

Передовсім запах викликає з нашої пам'яті особисту подію, пояснює Антоніо Сераса. Цю силу мають й інші органи чуття, але не таку інтенсивну, як нюх. Спогади , викликані запахами, трапляються рідше, ніж ті, що спричинили вербальні чи візуальні стимули. Але запахи здатні активувати сильніші та глибші спогади. Причина цього – анатомічна.

, викликані запахами, трапляються рідше, ніж ті, що спричинили вербальні чи візуальні стимули. Але запахи здатні активувати сильніші та глибші спогади. Причина цього – анатомічна. За словами нейробіолога, ділянка мозку, пов'язана з нюхом, має привілейований зв'язок з нейронними субстратами емоцій і навчання. За активації запахом спогадів мигдалеподібне тіло діє більше, ніж за сприйняття запахів, що не викликають асоціацій . Отже, нейробіологія вважає запах основним відчуттям для стимуляції пам'яті. Існує навіть "кулінарна терапія", що викликає приємні спогади, які вважалися повністю втраченими, у людей з деменцією.

. Отже, нейробіологія вважає запах основним відчуттям для стимуляції пам'яті. Існує навіть "кулінарна терапія", що викликає приємні спогади, які вважалися повністю втраченими, у людей з деменцією. З іншого боку, звісно, мнемонічна сила запахів поширюється і на негативний досвід. Ось чому певні запахи є відразливими. І навіть якщо ми їх не пам'ятаємо – можливо, ми натрапляли на них у минулому за обставин, які сприймалися нами як невдалі. І якщо запах певної їжі викличе у нас такий негативний відгук у пам'яті, ми відчуємо до неї відразу.

Від чого залежать наші кулінарні симпатії та антипатії? Передовсім – від емоцій / Фото freepik

Нейрогастрономія.