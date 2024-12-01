От чего зависят наши кулинарные симпатии и антипатии? Нейробиолог Антонио Сераса объяснил, как наши вкусы зависят от наших воспоминаний и эмоций, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Откуда берутся наши кулинарные предпочтения и антипредпочтения

Запах.

Прежде всего запах вызывает из нашей памяти личное событие, объясняет Антонио Сераса. Эту силу имеют и другие органы чувств, но не такую интенсивную, как обоняние. Воспоминания , вызванные запахами, случаются реже, чем те, что вызвали вербальные или визуальные стимулы. Но запахи способны активировать более сильные и глубокие воспоминания. Причина этого – анатомическая.

, вызванные запахами, случаются реже, чем те, что вызвали вербальные или визуальные стимулы. Но запахи способны активировать более сильные и глубокие воспоминания. Причина этого – анатомическая. По словам нейробиолога, участок мозга, связанный с обонянием, имеет привилегированную связь с нейронными субстратами эмоций и обучения. При активации запахом воспоминаний миндалевидное тело действует больше, чем при восприятии запахов, не вызывающих ассоциаций . Итак, нейробиология считает запах основным ощущением для стимуляции памяти. Существует даже "кулинарная терапия", вызывающая приятные воспоминания, которые считались полностью утраченными, у людей с деменцией.

. Итак, нейробиология считает запах основным ощущением для стимуляции памяти. Существует даже "кулинарная терапия", вызывающая приятные воспоминания, которые считались полностью утраченными, у людей с деменцией. С другой стороны, конечно, мнемоническая сила запахов распространяется и на негативный опыт. Вот почему определенные запахи являются отталкивающими. И даже если мы их не помним – возможно, мы встречали их в прошлом при обстоятельствах, которые воспринимались нами как неудачные. И если запах некой еды вызовет у нас такой негативный отклик в памяти, мы почувствуем к ней отвращение.

От чего зависят наши кулинарные симпатии и антипатии? Прежде всего – от эмоций / Фото freepik

Нейрогастрономия.