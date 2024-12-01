От чего зависят наши кулинарные симпатии и антипатии? Нейробиолог Антонио Сераса объяснил, как наши вкусы зависят от наших воспоминаний и эмоций, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Откуда берутся наши кулинарные предпочтения и антипредпочтения
Запах.
- Прежде всего запах вызывает из нашей памяти личное событие, объясняет Антонио Сераса. Эту силу имеют и другие органы чувств, но не такую интенсивную, как обоняние. Воспоминания, вызванные запахами, случаются реже, чем те, что вызвали вербальные или визуальные стимулы. Но запахи способны активировать более сильные и глубокие воспоминания. Причина этого – анатомическая.
- По словам нейробиолога, участок мозга, связанный с обонянием, имеет привилегированную связь с нейронными субстратами эмоций и обучения. При активации запахом воспоминаний миндалевидное тело действует больше, чем при восприятии запахов, не вызывающих ассоциаций. Итак, нейробиология считает запах основным ощущением для стимуляции памяти. Существует даже "кулинарная терапия", вызывающая приятные воспоминания, которые считались полностью утраченными, у людей с деменцией.
- С другой стороны, конечно, мнемоническая сила запахов распространяется и на негативный опыт. Вот почему определенные запахи являются отталкивающими. И даже если мы их не помним – возможно, мы встречали их в прошлом при обстоятельствах, которые воспринимались нами как неудачные. И если запах некой еды вызовет у нас такой негативный отклик в памяти, мы почувствуем к ней отвращение.
От чего зависят наши кулинарные симпатии и антипатии? Прежде всего – от эмоций / Фото freepik
Нейрогастрономия.
- Как наш мозг генерирует вкусы – пытается объяснить нейрогастрономия, теоретически обоснованная американским нейробиологом Гордоном Шепардом. По его словам, "ретронозальное обоняние", связанное с вдохами в заднюю часть рта во время жевания, отвечает за вкусы, которые мы воспринимаем. В нашем мозгу формируются "обонятельные образы", и мы способны распознавать эти "вкусовые снимки", припоминая контекст, в котором они были созданы в нашем сознании.
- Сераса приводит еще явление синестезии. В этом случае оно означает, что запах стимулирует реакцию в другом смысле, так что некоторые люди внезапно видят цвет (пробуя определенную еду, запах которой вызвал воспоминания), другие испытывают реакцию, связанную с прикосновением, и так далее.
- В итоге – чтобы блюдо перед нами нам понравилось, оно необязательно должно быть красивым. Чтобы запомниться, важно, чтобы оно вызывало эмоции.