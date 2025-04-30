Кожен бренд, а їх дуже багато, має власний крій, унікальні відтінки та специфічні матеріали. Список не вичерпний, але GQ, як зауважив 24 Канал, вважає саме їх обов'язковими для придбання.

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Чільна десятка найтоповіших брендів чоловічих джинсів

Acne Studios. Шведський бренд із широким вибором моделей, має вузькі, прямі, мішкуваті та завужені, часто у незвичних відтінках. Ціновий діапазон вищий, ніж у стандартних джинсів, але це модна альтернатива на ринку.

Шведський бренд із широким вибором моделей, має вузькі, прямі, мішкуваті та завужені, часто у незвичних відтінках. Ціновий діапазон вищий, ніж у стандартних джинсів, але це модна альтернатива на ринку. A.P.C. Французький бренд, заснований Жаном Туіту в 1987 році. Дизайнер черпає натхнення в естетиці утилітарного або робочого одягу, щоб створити гардероб з міцних, класичних, мінімалістичних і позачасових базових речей.

Французький бренд, заснований Жаном Туіту в 1987 році. Дизайнер черпає натхнення в естетиці утилітарного або робочого одягу, щоб створити гардероб з міцних, класичних, мінімалістичних і позачасових базових речей. Calvin Klein. У 1980-х нью-йоркський бренд випустив свої перші джинсові штани, а ім'я собі зробив, орієнтуючись на сексуальність та завдяки прямим кроям та якісним виробам. У 90-х їх носили топмоделі, як Кейт Мосс, а джинси CK стали символом "нової крутизни".

У 1980-х нью-йоркський бренд випустив свої перші джинсові штани, а ім'я собі зробив, орієнтуючись на сексуальність та завдяки прямим кроям та якісним виробам. У 90-х їх носили топмоделі, як Кейт Мосс, а джинси CK стали символом "нової крутизни". Carhartt. Заснований у 1889 у США як бренд робочого одягу для залізничників (мішкуваті штани, зносостійкі матеріали та оптимальний комфорт), Carhartt через 100 років розробив лінію WIP (Work in Progress) – повсякденну лінію, що стала еталоном чоловічої моди.

Заснований у 1889 у США як бренд робочого одягу для залізничників (мішкуваті штани, зносостійкі матеріали та оптимальний комфорт), Carhartt через 100 років розробив лінію WIP (Work in Progress) – повсякденну лінію, що стала еталоном чоловічої моди. Dickies. Заснована в 1922 році в Техасі, компанія спеціалізувалася на важкому робочому одязі. Під час Другої світової компанія робила уніформу для армії. А з 2017 Dickies розпочав глобальну експансію, зарекомендувавши себе як один з провідних світових брендів вуличного одягу.

Ось 10 найкращих і найвідоміших брендів джинсового одягу / Дивіться фото виробників