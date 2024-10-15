Але хто зі знаменитостей – чоловіків виділяється з-поміж інших у плані сили та ходить в магазин зі штангою в руках? Щоб відповісти на це питання, Man of Many виокремили чільну десятку.
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Ось найсильніші голлівудські зірки – чоловіки
- Арнольд Шварценеґґер. Восьмиразовий Містер Олімпія, справжній голлівудський силач і колишній губернатор Каліфорнії, цей чоловік знявся в неймовірних 56 фільмах за свою 40-річну кар'єру (зараз йому 76). На піку він міг вижати 200 кілограмів, а станову тягу мав у понад 310 кілограмів.
- Дуейн "Скеля" Джонсон. Зараз йому 51 і він має 205 мільйонів підписників в інстаграмі – а все тому, що про його тренування ходять легенди. Джонсон тренується двічі на день 6 днів на тиждень, щоб підтримувати свою форму. Він навіть подорожує з портативним тренажером "Залізний рай", і це не кілька гантелей, а 20 тонн металу. А його жим штанги лежачи на максимумі – 192 кілограми.
- Кріс Гемсворт. Цей Тор такий же сильний у реальному житті, як і на екрані. Кріс наполегливо працює з особистим тренером Люком Зоккі, щоб дотримуватися супергеройського режиму тренувань, який містить вправи з власною вагою та традиційні вправи з пауерліфтингу. Йому 40 років, тож все ще більш ніж попереду.
- Джейсон Момоа. "Король Атлантиди" не любить нудні тренування у спортзалі, а віддає перевагу вправам на свіжому повітрі. Плюс якомога більше серфінгу, забігів на пагорбах та боксу. Працює це все добре, адже чоловік носить на собі 110 кілограмів м'язів. Зараз йому 44, і щоб побудувати свою вражаючу статуру, Момоа використовує програму тренувань з високим обтяженням і короткими перервами.
- Г'ю Джекман. Серйозний звір у спортзалі. У 55 років він вступив до знаменитого клубу "1000 фунтів", а щоб потрапити туди, ви повинні вижати, присісти й підняти штангу у сумі на 1000 фунтів (453 кілограми). Г'ю вижав 106 кілограмів, присів зі 161 і підняв 186. Уявіть тепер, скільки він міг би показати в розквіті сил.
Чільна десятка акторів, яких упевнено можна назвати найсильнішими чоловіками Голлівуду / Фото АР, Marvel, Zuma, Columbia, Fox
- Джон Сена. Його образ у кар'єрі рестлера став синонімом чистої сили та влади. Одного разу Сена навіть підняв напарника і перекинув його через плече, а важив той 227 кілограмів. Поза рингом Сена дуже серйозно ставиться до своїх тренувань. У нього є свій тренажерний зал Hard Nock's South. Він жме лежачи 210 кілограмів, присідає з 287, а станова тяга – 295. У сумі це майже 800 кілограмів шаленої сили, що означає, що Джон не просто один з найсильніших голлівудських акторів – він один із найсильніших людей у світі.
- Генрі Кавілл. Він не гребує нічим, коли справа доходить до тренувань. Дебютувавши в Голлівуді у фільмі про Супермена, Кавілл зазнав приголомшливої трансформації заради ролі, додавши 8 кілограмів м'язів. І він підіймає 200 кілограмів у становій тязі, а присідає зі 165, і це у 40 років.
- Сильвестр Сталлоне. Слай шалено сильний. Найсильніший у світі 74-річний чоловік зробив кар'єру, будучи фізично взірцевим, що вимагало багато роботи. У розквіті сил Сталлоне міг вижати понад 180 кілограмів, а присідати з 226. Однак одне змагання з жиму лежачи розірвало Слаю грудний м'яз. Результатом стала його фірмова естетика грудей, яка демонструє, що одна половина більш судинна, ніж інша.
- Джейк Джилленхол. Він може похвалитися одним з найбільш вражаючих набором кубиків преса в Голлівуді. Його рельєф став результатом інтенсивних тренувань, як у боксера. Актор розповідав, що його щоденний режим містив 6 – 7 прийомів їжі, приголомшливі 2000 присідань, 8 миль бігу, спаринги, силові вправи, кардіо та бодибілдинг. Йому зараз 42 роки, та його тіло залишається предметом захвату.
- Кріс Еванс. Культова статура Капітана Америки не була природною для Кріса, підготовка до ролі вимагала серйозного споживання калорій, стратегічної дієти з акцентом на низьковуглеводні протеїнові коктейлі та здорові закуски. Та й у спортзалі Еванс дотримувався дуже інтенсивного режиму. Зараз йому 42 і він готується до нових звершень.