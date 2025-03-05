То есть часы в спортзале необязательно должны быть сразу нормой, если вы только начинаете тренироваться или находитесь на среднем уровне. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Эффективная тренировка для всего тела на 20 минут для начинающих

Так, 40 – 60 минут активности принесут больше пользы, если вы уже давно любите работать в зале. Однако для начинающих и средних по уровню спортсменов существуют эффективные схемы, которые можно выполнять в любое время суток. И это может быть именно то, что вам нужно.

Сейчас цифровое время, и персональные тренеры часто делятся своими сессиями, которые подходят для всех, кто хочет быть в форме. Это как раз случай фитнес-эксперта Бриттани Ноэль, которая опубликовала силовую тренировку, что поможет вам быть в форме, несмотря ни на что.

20-минутная тренировка для вас от А до Я: смотрите видео Sunny Health & Fitness

Для этой тренировки вам понадобится пара гантелей и скамья, поэтому вы без проблем сможете выполнять ее дома. Она относительно короткая и состоит всего из 6 основных упражнений, повторяющихся в нескольких увлекательных подходах. Вот что вам нужно сделать.

Цикл 1.

Попеременный шаг вверх с подъемом колен, 3 по 30 секунд на каждую сторону.

Приседания с отталкиванием, 3 по 30 секунд.

Наклоны, 3 по 30 секунд.

Отдых, 3 минуты.

Цикл 2.

Попеременные выпады назад, 3 по 30 секунд в каждую сторону.

Жим грудью от пола, 3 по 30 секунд.

Мертвый жук, 3 по 30 секунд.

Отдых, 3 минуты.

И растяжка.

Кстати, заметьте, что неправильная разминка перед тренировкой может негативно повлиять на результаты. Поэтому эксперты рекомендуют "динамические растяжки", которые лучше подготовят мышцы и сухожилия к физическим нагрузкам. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.