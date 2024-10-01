Возможно, есть люди, которые видят перспективу такого с первого момента и способны избежать ее. Но чаще, пишет GQ, можно встретить людей, которые ссорятся целыми днями – и не меняют своих привычек.

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Пара должна это сделать, альтернатива – разрыв или несчастье

Решение этой проблемы может пойти двумя путями: вы либо разрываете отношения, либо продолжаете быть несчастными. К счастью, эксперты с многолетним опытом работы с конфликтными парами создали руководство, которое поможет не допустить ни одного из этих двух финалов.

Первое, что должны делать пары – это начать слушать друг друга . Да, это звучит довольно очевидно, но дело в том, что обычно, когда споры перерастают в ссоры, это происходит потому, что ни одна из сторон на самом деле не слушает другую. Они пытаются поставить свое мнение выше другого и никуда не приходят. Поэтому первое изменение в динамике – это успокоение и слушание.

. Да, это звучит довольно очевидно, но дело в том, что обычно, когда споры перерастают в ссоры, это происходит потому, что ни одна из сторон на самом деле не слушает другую. Они пытаются поставить свое мнение выше другого и никуда не приходят. Поэтому первое изменение в динамике – это успокоение и слушание. Второе, что нужно сделать – устранить любое враждебное поведение. Это в основном про унизительные жесты, такие как закатывание глаз или саркастический смех, а также про оскорбительные шутки, которые должны якобы показать, что вы на самом деле думаете.

Эксперты создали пособие, которое поможет не допустить плохого финала отношений / Фото katemangostar@freepik

Третий шаг – это научиться брать ответственность за свои ошибки . Если вы действительно выслушали свою пару, если ее негативное отношение является проблематичным и она дает вам об этом знать, вы должны уметь распознать его и работать с этим. А для этого нужно провести определенную работу по самоанализу, которая будет нелегкой, но принесет много пользы в будущем.

. Если вы действительно выслушали свою пару, если ее негативное отношение является проблематичным и она дает вам об этом знать, вы должны уметь распознать его и работать с этим. А для этого нужно провести определенную работу по самоанализу, которая будет нелегкой, но принесет много пользы в будущем. Наконец, чтобы строить счастливые отношения, необходимо, чтобы конфликты не становились осью отношений. Беда в том, что иногда споры случаются настолько часто, что становятся единственным взаимодействием в паре. Поэтому эксперты рекомендуют искать общие дела, которые приносят радость и благополучие, которые становятся тем, что объединяет, а не негативом.

И если приложить усилия и желание, то все может наладиться.

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