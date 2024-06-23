Згідно з нещодавнім опитуванням ADAC, на ринку є понад сотня виробників наметів на даху. Іншими словами, практично на будь-який смак знайдеться такий засіб. Але поглянь на ці, здається, найцікавіші.

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5 найкрасивіших дахових наметів 2024 року

Компанія Campwerk, модель Good Vibes – це особливо компактний даховий намет з твердим каркасом для двох дорослих і дитини. Конструкція просто складається догори, що робиться за 15 секунд. Збирається так само швидко, тому цей намет ідеально підходить для тих, хто щодня змінює місце ночівлі. Вікна відкриваються з усіх чотирьох сторін, тому намет можна використовувати як оглядовий майданчик на даху автомобіля. Вага всієї конструкції - 68 кілограмів.

Голландська компанія Dare to be Different пропонує модель Aniewhere, що відрізняється особливою міцністю та гнучкістю і може використовуватися не лише як спальне місце в автомобілі, але і як багажник для велосипеда. Це намет із дахом, який відкривається як сильфон. Він встановлюється на дах автомобіля за 15 хвилин, а розкладається максимум за п'ять хвилин. Вага намету з алюмінієвими стійками – 50 кілограмів.

Данська компанія HeroCamper пропонує модель Hero Skybox Galileo, щоб сім'ї могли вирушати у відпустку. Це намет з жорстким дахом з двома додатковими спальними місцями, який можна встановити на караван як спальню нагорі, та і на будь-який автомобіль. Загальна вага – 63 кілограми.

Ось 5 найцікавіших наметів на даху авто / Зображення виробників

Намет з розкладним дахом Big Willow 140 від компанії Vickywood – це не стільки будиночок для ночівлі, скільки спальний номер. Адже основа розкладається далеко за межі автомобіля, а доступ до намету на даху – через люк знизу. Сам намет виготовлений з переробленого поліестеру. У даху є три бічних вікна і два панорамних, а також світлодіодне освітлення. Намет на даху для двох осіб важить 64 кілограми.

Компанія Owen з Гамбурга пропонує просторий намет на даху зі спальним місцем two+, який можна встановити або зняти менш ніж за 5 хвилин. Намет розкладається вбік на паркувальному місці, створюючи криту вхідну зону поруч з автомобілем. Всі отвори намету з поліефірної тканини (тент з міцного ПВХ), мають сітку від комах, а також відділення для зберігання взуття та сітки для одягу або іншого дорожнього приладдя. Намет вимагає дозволу на навантаження на дах щонайменше 75 кілограмів.

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До речі, це важливо – переконатися, що намет і пов'язаний з ним багажник не перевищують допустиме навантаження на дах автомобіля. Другий момент: намети на даху можна розділити на жорсткі та складні намети.