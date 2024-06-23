Согласно недавнему опросу ADAC, на рынке есть более сотни производителей палаток на крыше. Другими словами, практически на любой вкус найдется такое средство. Но взгляни на эти, кажется, самые интересные.

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5 самых красивых крышных палаток 2024 года

Компания Campwerk, модель Good Vibes – это особенно компактная крышная палатка с твердым каркасом для двух взрослых и ребенка. Конструкция просто складывается вверх, что делается за 15 секунд. Собирается так же быстро, поэтому эта палатка идеально подходит для тех, кто ежедневно меняет место ночевки. Окна открываются со всех четырех сторон, поэтому палатку можно использовать как смотровую площадку на крыше автомобиля. Вес всей конструкции - 68 килограммов.

Голландская компания Dare to be Different предлагает модель Aniewhere, отличающаяся особой прочностью и гибкостью и может использоваться не только как спальное место в автомобиле, но и как багажник для велосипеда. Это палатка с крышей, которая открывается как сильфон. Она устанавливается на крышу автомобиля за 15 минут, а раскладывается максимум за пять минут. Вес палатки с алюминиевыми стойками – 50 килограммов.

Датская компания HeroCamper предлагает модель Hero Skybox Galileo, чтобы семьи могли отправляться в отпуск. Это палатка с жесткой крышей с двумя дополнительными спальными местами, которую можно установить на караван как спальню наверху, и на любой автомобиль. Общий вес – 63 килограмма.

Вот 5 самых интересных палаток на крыше авто / Изображения производителей

Палатка с раскладной крышей Big Willow 140 от компании Vickywood – это не столько домик для ночлега, сколько спальный номер. Ведь основа раскладывается далеко за пределы автомобиля, а доступ к палатке на крыше – через люк снизу. Сама палатка изготовлена из переработанного полиэстера. В крыше есть три боковых окна и два панорамных, а также светодиодное освещение. Палатка на крыше для двух человек весит 64 килограмма.

Компания Owen из Гамбурга предлагает просторную палатку на крыше со спальным местом two+, которую можно установить или снять менее чем за 5 минут. Палатка раскладывается вбок на парковочном месте, создавая крытую входную зону рядом с автомобилем. Все отверстия палатки из полиэфирной ткани (тент из прочного ПВХ), имеют сетку от насекомых, а также отделения для хранения обуви и сетки для одежды или других дорожных принадлежностей. Палатка требует разрешения на нагрузку на крышу не менее 75 килограммов.

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Кстати, это важно – убедиться, что палатка и связанный с ней багажник не превышают допустимую нагрузку на крышу автомобиля. Второй момент: палатки на крыше можно разделить на жесткие и складные палатки.