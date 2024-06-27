Его остроумные советы, к слову, принесли ему почти миллион поклонников в социальных сетях. Если вы хотите встретиться снова, есть определенные социальные правила, которые не подлежат обсуждению и о которых вам стоит знать. Лукас называет 6 таких правил.
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6 правил, призванных сделать первое свидание первым из многих
- Минимум. Это не о том, чтобы появиться на свидании в одежде от Gucci. Мужчины скорее делают ошибку, когда приходят в грязных кроссовках и вчерашней футболке. На самом деле нужен минимум: почистить ногти, причесаться, обеспечить свежее дыхание, принять душ и воспользоваться духами или одеколоном, но осторожно, не в промышленных масштабах.
- Вежливость. Это про самоуважение и уважение к партнерам. Любой может развить хорошие навыки общения, и если вы стремитесь ко второму свиданию, это должно быть приоритетом. Поэтому интересуйтесь жизнью другого человека: задавайте искренние вопросы, слушайте ответы и правильно реагируйте.
- Коммуникабельность. Самая распространенная жалоба клиентов, говорит Лукас, что их партнеры ожидают, что они будут вести разговор. С человеком, который дал обет молчания, скучно общаться, и, что еще хуже, он заставляет вас чувствовать себя скучным. Так что, нужен баланс между крайностями – не говорить о себе без умолку и не давать короткие ответы на вопросы собеседника.
Относительно свиданий есть определенные правила, которые не подлежат обсуждению и о которых стоит знать / Фото freepik
- Химия. Не стоит быть слишком фамильярным, но следует также избегать случайного попадания во френдзону. Вы встречаетесь не для того, чтобы завести больше друзей! Пофлиртуйте немного, дайте понять, что вы считаете человека привлекательным. Позвольте щепотке сексуальной химии выплеснуться наружу. Будьте стильным, но не непристойным.
- Поза. Ваша поза говорит о вас так же много, как и ваши слова. Если вы хотите пойти на второе свидание, ваш язык тела в идеале должен быть расслабленным и открытым. Если вы нервничаете или вам не хватает уверенности, вы, скорее всего, будете горбиться или скрещивать руки – это физическая форма самозащиты. Но это выглядит недружелюбно и это заставляет собеседника чувствовать себя некомфортно. Держите плечи широко и покажите, что вы открыты ко второму свиданию. Выдохните, откиньтесь назад, не надо быть фальшивым, надо только осознавать тревожные привычки, такие как суета ногой или соломинкой для напитка, и останавливать их. Не играйте в игры. Будьте настоящим.
- Первенство. Тренер считает, что мужчина после первого свидания должен написать первым. Это может быть что-то вроде: "Спасибо, я прекрасно провел время. И просто проверяю, хорошо ли ты добралась домой?" Это показывает, что вы хорошо воспитаны. Многие женщины разочаровываются, если парень не пишет, как будто ему не хватает элементарного этикета. И еще один нюанс: мужчина может заплатить на первом свидании, но должен понимать, что это никого и ни к чему не обязывает.