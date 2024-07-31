Независимо от того, демонстрировали ли они чрезвычайный человеческий дух, или бросали вызов диктаторам, или объединяли людей против угнетения. Эти моменты оставили вечный след в истории как Игр, так и мира в целом.
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Самые знаковые моменты в истории Игр и что они означали для мира
- Бросили вызов Гитлеру. Адольф Гитлер хотел использовать Олимпийские игры 1936 года в Берлине как платформу для демонстрации расового превосходства. Но его планы разрушил американский темнокожий спортсмен Джесси Оуэнс, который выиграл 4 золотые медали и стал соавтором мирового рекорда. На тех же играх индийские хоккеисты не поприветствовали Гитлера поднятой рукой в знак уважения и победили его команду. Разъяренный фюрер покинул стадион.
- Первые Паралимпийские игры и не только. Олимпийские игры 1960 года в Риме ознаменовались многими первыми событиями. Это были первые Игры, которые транслировали на коммерческой основе в режиме реального времени, что значительно повысило их популярность и охват. Также дебютировал Олимпийский гимн, появилось первое брендовое спонсорство, в частности на обуви, и прогремел первый допинговый скандал. Но самой важной вехой стало проведение первых Паралимпийских игр параллельно с Олимпийскими.
- Марафон босиком. Эфиопский спортсмен Абебе Бикила решил бежать марафон босиком. Он стал заменой травмированного члена команды в последнюю минуту на Олимпиаде-1960 и не имел хорошей обуви, которая не натирала бы мозоли (любимая пара развалилась перед Олимпиадой). Но его ноги затвердели от многокилометровых тренировок на эфиопских равнинах. Бикила финишировал первым, на 25 секунд впереди серебряного призера.
Олимпиады демонстрировали чрезвычайный дух, бросали вызовы и объединяли людей / Коллаж 24 Канала фото АР
- Выступили против расовой ненависти. Олимпийские игры 1968 года в Мексике проходили в разгар Движения за гражданские права. Во время церемонии награждения американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос подняли кулаки в черных перчатках в знак солидарности, а австралиец Питер Норман показал поддержку. Карлос также надел ожерелье из бисера, что символизировало линчевание и молчаливый протест к системному угнетению в США.
- Лучше всего показали несокрушимость. На зимних Олимпийских играх 1988 года группа ямайских ребят одолжила снаряжение у других команд, чтобы принять участие в соревнованиях. До этого они тренировались всего 5 месяцев, да и то в тропической среде. Их первое выступление в Калгари завоевало сердца во всем мире, хотя они не сумели даже официально финишировать. Эта история вдохновила создание хитового фильма "Ямайка ниже нуля", увековечив их достижения и дух настойчивости.
- Две Кореи, одно заявление. На открытии Олимпийских игр в Сиднее 2000 года Северная и Южная Кореи прошли вместе под флагом объединенного Корейского полуострова. Это был красивый и исторический момент, но короткий, страны технически и дальше находятся в состоянии войны.
- "Женские" Олимпийские игры. Игры 2012 года в Лондоне известны как "женские". Ведь впервые все соревнования были открыты для женщин, и все страны-участницы отправили по крайней мере одну спортсменку. Это стало значительным изменением, причем ровно через столетие после того, как основатель современных Олимпиад назвал участие женщин нецелесообразным. Даже Бруней, Катар и Саудовская Аравия впервые включили женщин в свои сборные, хотя последняя согласилась только под угрозой отлучения от участия во всех олимпийских соревнованиях. МОК отметил эти Игры как наиболее гендерно справедливые в истории.