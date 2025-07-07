Хороша новина – це не смертельно. Найкращим рішенням було б повернутися в часі та не перегинати палицю, але поки ми цього робити не навчилися, варто звернути уважу на певну їжу. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.
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Їжа проти похмілля: ось 8 доступних та дієвих продуктів
- Бульйон із кісток. З його допомогою можна позбутися болю в м’язах. Він містить калій, кальцій і магній, що допомагають відновити електроліти та зволожити організм. А желе і колаген заспокоять слизову шлунка і полегшать травлення.
- Смузі. Тут доведеться потерпіти шум блендера, але з ним організм поверне рідину, електроліти та поживні речовини. Смузі відрегулює водний баланс організму та рівень цукру в крові.
- Банани. Вони допомагають відновити рівень калію та містять дієтичні волокна, які підтримують природне травлення.
Існує певна їжа, яка здатна допомогти вам подолати симптоми похмілля та швидше пройти цей стан / Фото freepik
Варто знати Зупиніться, якщо ви досі обираєте алкоголь навмання: ось як розпізнати якісний напій
- Яйця. Це чудове джерело вітамінів групи B, які відповідають за вироблення енергії. Вони також багаті на амінокислоту цистеїн, яку організм використовує для виробництва антиоксиданту глутатіону, який може покращити ваш стан під час похмілля.
- Авокадо. Це ще один продукт, багатий на калій, якого так потребує організм у стані похмілля. Авокадо також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що зменшує головний біль. Плюс відчуття ситості полегшить нудоту.
- Тост. Ні, не той – це ми про підсмажений хліб. Ваш рот може здаватися сухим, поки ви жуєте тост, але він є давнім та перевіреним засобом проти похмілля. Його вуглеводи допомагають регулювати рівень цукру в крові.
- Імбирний чай. Імбир містить природні компоненти гінгерол і шогаол, які заспокоюють м’язи шлунка та регулюють травну систему. Це означає – послаблення нудоти. Також цей чай підвищує чутливість до інсуліну, допомагаючи регулювати цукор.