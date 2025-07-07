Хороша новина – це не смертельно. Найкращим рішенням було б повернутися в часі та не перегинати палицю, але поки ми цього робити не навчилися, варто звернути уважу на певну їжу. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Бульйон із кісток. З його допомогою можна позбутися болю в м’язах. Він містить калій, кальцій і магній, що допомагають відновити електроліти та зволожити організм. А желе і колаген заспокоять слизову шлунка і полегшать травлення.

З його допомогою можна позбутися болю в м’язах. Він містить калій, кальцій і магній, що допомагають відновити електроліти та зволожити організм. А желе і колаген заспокоять слизову шлунка і полегшать травлення. Смузі. Тут доведеться потерпіти шум блендера, але з ним організм поверне рідину, електроліти та поживні речовини. Смузі відрегулює водний баланс організму та рівень цукру в крові.

Тут доведеться потерпіти шум блендера, але з ним організм поверне рідину, електроліти та поживні речовини. Смузі відрегулює водний баланс організму та рівень цукру в крові. Банани. Вони допомагають відновити рівень калію та містять дієтичні волокна, які підтримують природне травлення.

Існує певна їжа, яка здатна допомогти вам подолати симптоми похмілля та швидше пройти цей стан / Фото freepik

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