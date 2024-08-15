"Найкрасивіша футболістка світу" підписала контракт з новим клубом: її врода заворожує

Ана Марія Маркович не перестає привертати увагу в соціальних мережах. А тепер у володарки титулу "найкрасивіша футболістка світу" з'явився новий клуб.

Більшу частину минулого сезону 24-річна футболістка провела за бортом швейцарського "Грассхоппера". Але залишила вона все це позаду, коли в червні вирушила на літні канікули на Близький Схід.

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Красива та шалено популярна

Хорватська легіонерка більш відома в соціальних мережах, ніж на полі. Воно й не дивно, адже у неї 3,2 мільйона підписників в інстаграмі, які відчайдушно прагнуть побачити її останні знімки.

До цього часу вона провела всю свою професійну кар'єру у Швейцарії, але її останній переїзд викликав бурхливі обговорення і привернув до португальської "Браги" цілу низку нових прихильників.

Вона вразила шанувальників серією постів в інстаграмі, в яких оголосила про свій останній перехід, а також кількома короткими репліками про те, що "Брага" зробила диво, запросивши її до клубу.

Маркович – частина команди "Брага" / фото з інстаграму Маркович

Один з них назвав це "найкращим трансфером сезону", а інший – "надто ідеальним". Один вболівальник сказав: "Я не єдиний, хто раптом відчув бажання почати дивитися жіночий футбол, чи не так?"

Інший сказав: "Я вболіваю за лісабонський "Спортінг" уже майже 3 роки. Тепер я буду вболівати за "Брагу" тільки завдяки тобі, Анно!"

Маркович надзвичайно вродлива / Фото з інстаграму Маркович

Хоча Маркович, безсумнівно, зосередиться на своєму футболі, її підтримка принесе багато користі "Бразі", яка минулого сезону посіла п'яте місце в жіночому національному чемпіонаті Португалії.

Маркович ділиться фото з відпочинку / Фото з інстаграму Маркович

Вони, безумовно, забили кричущий гол, і вона буде віддавати всі свої сили, щоб забити кілька голів теж.

Я обіцяю викластися на 100%, що б не сталося. Я завжди буду налаштована позитивно і сподіваюся, що зможу показати вам, наскільки швидкою я можу бути на полі,

– сказала Маркович клубному сайту.

За Маркович стежать кілька мільйонів підписників / Фото з інстаграму Маркович

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Її підписники в соціальних мережах не потребують додаткової мотивації і, без сумніву, продовжуватимуть підтримувати її, що б не сталося. Ми закликаємо вас робити те саме та підписуватись на красуню. Попереду ще багато цікавого!