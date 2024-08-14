Так, користувач мережі htgrlsummer опублікував тред. У ньому він назвав імена найкрасивіших, на його думку, спортсменок Олімпійських ігор 2024, які пройшли у Парижі.

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Кого назвали найкрасивішими спортсменками

Почнімо з бази: відповідний тред набрав понад 6 тисяч лайків, а переглянули його 1,8 мільйона разів. І завдяки йому ми дізнались, хто зі спортсменок завоював народну любов на Олімпіаді-2024.

Рубі Еванс

Велика Британія, спортивна гімнастика, 17 років

Зірок з неба, як то кажуть, Рубі не хапала. Посісти позицію, вищу за 23 місце, їй цього разу не вдалось. Звернімо увагу, що спортсменка була у команді, якій на чемпіонаті Європи 2024 року вдалось завоювати "срібло". Крім того, вона – п'ятикратна чемпіонка Північної Європи.

Аніка Дельгадо

Еквадор, плавання, 22 роки

А от Аніці пощастило більше. Вона завоювала "срібло" на Олімпіаді-2024. Сама спортсменка народилась у США. Правда, на міжнародній арені, як ви вже зрозуміли, вона представляє саме Еквадор.

Ліке Клавер

Нідерланди, легка атлетика, 25 років

Їй у Парижі вдалось здобути як срібну, так і золоту медалі. Спортсменка з Нідерландів спеціалізується на бігу на дистанції 200, а також 400 метрів. До слова, у 2023 році вона стала чемпіонкою світу в естафеті 4 на 400 метрів. А ще Ліке – чемпіонка світу у приміщенні 2024 року. Тоді вона виступала за жіночу збірну рідної країни.

Аліша Колой

Австралія, стрибки у воду, 22 роки

На цих Олімпійських іграх їй вдалось посісти 14 місце. Звернімо увагу, що вона брала участь у літніх юнацьких Олімпійських іграх у 2018 році. Тоді вона брала участь у змаганнях зі стрибків з триметрового трампліна. А вже у 2024 році їй вдалось вибороти "золото" у стрибках з одного метра серед жінок. Власне, це був її перший чемпіонат світу серед дорослих.

Аліса Шмідт

Німеччина, легка атлетика, 25 років

От Аліса разом з командою, частиною якої вона була, посіла сьоме місце. Зауважимо, що у 2019 році вона була бронзовою призеркою чемпіонату Європи. Крім того, спортсменка – медалістка національного чемпіонату рідної країни. До слова, в інстаграмі вона шалено популярна. У неї понад 5,7 мільйона підписників.

Також у цьому імпровізованому рейтингу:

Аннелі Мейлі

Австралія, баскетбол, 25 років

Гая Саббатіні

Італія, легка атлетика, 25 років

Гейлі ван Літ

США, баскетбол, 22 роки

Хена Куртагич

Сербія, волейбол, 19 років

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На жаль, до цього імпровізованого рейтингу не потрапили українські спортсменки. Але це не заважає нам пишатись ними і захоплюватись. І, ясна річ, милуватись. Бо вони у нас – найкращі та найкрасивіші.