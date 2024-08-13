Люсія Яворчекова продовжує відпочивати на Міконосі. І вона з величезним задоволенням робить гарячі та спокусливі кадри та ділиться ними. Вона зі своїми підписниками, а ми – з вами.
Варте уваги Гаряча співачка у бікіні побоялась "поліції Інстаграму" через свій відвертий образ
Звабливо вигулює крихітне бікіні
Захоплення Міконосу,
– написала Люсія Яворчекова.
Люсія Яворчекова відпочиває на Міконосі у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Яворчекової
Ймовірно, вона мала на увазі, що не збирається найближчим часом покидати Міконос. А ми і не вимагаємо, адже тут вона робить стільки красивих і гарячих світлин і відео. Власне, підписники фітнес-моделі не приховують свого захвату. Вони буквально засипали її лайками та коментарями за кілька днів:
- "Справжня богиня на свіжому повітрі, чарівна Люція Яворчекова!";
- "У тебе відмінний зовнішній вигляд";
- "Вау, яка ти приголомшлива";
- "Здорова, підтягнута, розумна, рішуча, красива";
- "Привіт, красуне";
- "Чарівні світлини";
- "Вона надзвичайна";
- "Твоя сексуальність зашкалює";
- "Ти, до біса, гаряча".
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Підписникам Люсії Яворчекової казково щастить. А все тому, що вони першими мають можливість милуватися фантастично красивою фітнес-моделлю. Гайда підписуватись на неї, щоб не пропустити найцікавіше!