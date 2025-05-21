Сам процес проходження техогляду буде строгішим. Ба більше, експерти фіксуватимуть ледь не кожен свій крок, пише 24 Канал з посиланням на West Auto Hub.

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Відео- та фотофіксація ОТК

З набуттям чинності нових правил повертається обов'язкова відеофіксація процесу техогляду. Зауважимо, що вона стала обов'язковою процедурою завжди і для всіх. Винятків не буде. Відтак, весь процес проходження техогляду фіксуватиметься на камеру від початку і до кінця.

Якщо говорити про фото, то тут на нас очікують нові вимоги. Раніше цілком достатньо було зробити кадри передньої та бокової частини автомобіля. Тепер регламент вимагає фіксування транспортного засобу з усіх чотирьох сторін. Обов'язково на фото мають бути габарити, контурні вогні, фари, протитуманки й аварійна сигналізація.

Зауважимо! Особливу увагу приділяють світловим приладам. Їх обов'язково мають фотографувати під час перевірки, щоб продемонструвати їхню справність.

Фото мають бути деталізованими

Додамо, що посилили також вимоги до того, якої якості світлини. Відтак:

фото мають бути чіткими та з хорошим освітленням;

будь-яке редагування фотографій заборонене;

не менш як 70% кадру повинен займати транспортний засіб;

дата фотографування повинна автоматично генеруватись пристроєм, а також відповідати даті протоколу техогляду.



Основні зміни стосуються фіксації проведення техогляду / Фото peoplecreations

Увага не лише до одометра, а й до тахометра

Це ще одне нововведення, яке очікує на водіїв. Під час ОТК можуть фотографувати не лише одометр, а й тахограф. Правда, за умови, що він у транспортному засобі є. Якщо ж він є, то необхідно додати кадри як увімкненого тахографа, так і таблички перевірки його адаптації.

Водночас спростили опис для навчальних авто. Відтепер відпала потреба окремо вказувати кожен елемент управління. Вистачить загальної фіксації усіх додаткових педалей, а також дзеркал для інструктора.

Зауважимо! Вартість техогляду з 1 червня суттєво зросте. Тому поспішіть пройти ОТК, щоб заощадити свої гроші.

Що скасували для водіїв

Звернімо увагу також на перелік вимог, які вже не діють. Тож, більше не потрібно:

фіксувати результати випробування гальм на стенді;

робити фото вмісту СО, СН, а також димності у вихлопі;

а також друкувати на звороті протоколу фото.

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Якщо прагнете зекономити на техогляді – пройдіть його до 1 червня. І не забувайте, що техогляд – не забаганка. Це можливість бути впевненим у своєму транспортному засобі та тому, що ви у безпеці на дорозі.