24 Канал со ссылкой на "ТвояМашина" предлагает вам антирейтинг авто, которые чаще всего ломаются. Это может помочь при покупке избежать выбора проблемных вариантов.

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Поломки гарантированы: 5 машин, которые лучше обойти стороной в 2025 году

Проблемы, с которыми водителям приходится обращаться в СТО, часто касаются сложных электронных систем, трансмиссий и двигателей, особенно в электромобилях и гибридах. Вот эти 5 моделей имеют историю частых поломок и дорогостоящего обслуживания по отзывам владельцев и статистике ремонтов:

Tesla Model X. Это популярная модель, но у нее много проблем. С 2016 года ее более 30 раз отзывали из-за различных дефектов, среди которых и недостатки системам безопасности, электроники и программного обеспечения. В 2025 отозваны более 2 миллионов автомобилей Tesla из-за проблем с системой Autopilot и другими функциями.

Это популярная модель, но у нее много проблем. С 2016 года ее более 30 раз отзывали из-за различных дефектов, среди которых и недостатки системам безопасности, электроники и программного обеспечения. В 2025 отозваны более 2 миллионов автомобилей Tesla из-за проблем с системой Autopilot и другими функциями. Jeep Grand Cherokee. У этой модели часто ломаются трансмиссия и электроника. В 2025 она получила низкие оценки надежности из-за многочисленных жалоб водителей на двигатель, электронные системы и тому подобное.

Некоторые автомобили имеют привычку ломаться очень часто / Фото freepik

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Chevrolet Colorado. В 2025 эта модель имеет низкие оценки надежности из-за проблем с двигателем, трансмиссией и электроникой. Водители жалуются на частые поломки и дорогой ремонт.

В 2025 эта модель имеет низкие оценки надежности из-за проблем с двигателем, трансмиссией и электроникой. Водители жалуются на частые поломки и дорогой ремонт. Ford Escape. У этой модели, особенно в гибридных версиях, есть проблемы с трансмиссией и электроникой. В 2025 ее низко оценили водители по надежности и различных неисправностях.

У этой модели, особенно в гибридных версиях, есть проблемы с трансмиссией и электроникой. В 2025 ее низко оценили водители по надежности и различных неисправностях. Volkswagen ID.4. Этот электрический кроссовер имеет проблемы с ПО и электроникой. В 2025 модель имеет низкие оценки надежности, на нее много жалуются владельцы из-за неисправностей информационно-развлекательной системы и других компонентов.

Поэтому – выбирая машину в 2025 году, следует тщательно изучать рейтинги надежности и отзывы владельцев. И тогда не придется ездить в СТО чаще, чем домой.