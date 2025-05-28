Він спробував зробити цей популярний фастфуд на Міжнародній космічній станції (МКС). Чи достатньо він вдався апетитним? 24 Канал завдяки New York Post розповість цю історію.

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Астронавт вдався до кулінарії на МКС і приготував оригінальний чізбургер

Ресторани швидкого харчування поки що недоступні в космосі, ба й доставки туди нема. Але ж так іноді хочеться астронавтам улюбленого фастфуду!

Та коли ви в космосі, ви не маєте легкого доступу до багатьох речей, і доводиться обходитися тим, що є. От із того, що було, Джонні Кім на МКС вирішив приготувати чізбургер.

Він поділився на X своїм "рейнджерським бургером" з яловичого стейка, пшеничного хліба, сиру, картоплі та щедрого шару пасти з червоного перцю з вантажного корабля SpX-32 Cargo Dragon.

Я сумую за приготуванням їжі для моєї сім'ї, і це по-своєму нагадує мені про це,

– написав він.

Астронавт приготував популярний фастфуд на Міжнародній космічній станції / Фото JonnyKimUSA

Людям на Землі легко посміятися з творіння Кіма, але зауважте, що астронавти змушені творчо підходити до того, що їм доступно. І повинні стежити за тим, щоб споживати достатню кількість калорій.

На жаль, багатьом із них доводиться харчуватися напівфабрикатами, оскільки свіжих фруктів і овочів доставляють їм небагато.

доставляють їм небагато. Вони можуть прожити там лише три місяці (а Кім, скажімо, на МКС перебуває з квітня і загалом пробуде 8 місяців). Тому загалом фрукти та овочі для астронавтів упаковують та сублімують .

. Усі м'ясні продукти (як яловичий стейк, який використав у бургері Кіма) і яйця спочатку готують на Землі. Потім їх розігрівають у космосі, щоб поїсти.

Приготувати чашку кави в космосі також є досить складним завданням. Астронавти використовують чашку з нульовою гравітацією або капілярну чашку, спрямовуючи кавову рідину від дна чашки до губ, щоб пити її так, як на Землі.