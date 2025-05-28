Он попытался сделать этот популярный фастфуд на Международной космической станции (МКС). Достаточно ли он получился аппетитным? 24 Канал благодаря New York Post расскажет эту историю.

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Астронавт прибегнул к кулинарии на МКС и приготовил оригинальный чизбургер

Рестораны быстрого питания пока недоступны в космосе, да и доставки туда нет. Но ведь так иногда хочется астронавтам любимого фастфуда!

Но когда вы в космосе, вы не имеете легкого доступа ко многим вещам, и приходится обходиться тем, что есть. Вот из того, что было, Джонни Ким на МКС решил приготовить чизбургер.

Он поделился на X своим "рейнджерским бургером" из говяжьего стейка, пшеничного хлеба, сыра, картофеля и щедрого слоя пасты из красного перца с грузового корабля SpX-32 Cargo Dragon.

Я скучаю по приготовлению пищи для моей семьи, и это по-своему напоминает мне об этом,

– написал он.

Астронавт приготовил популярный фастфуд на Международной космической станции / Фото JonnyKimUSA

Людям на Земле легко посмеяться над творением Кима, но заметьте, что астронавты вынуждены творчески подходить к тому, что им доступно. И должны следить за тем, чтобы потреблять достаточное количество калорий.

К сожалению, многим из них приходится питаться полуфабрикатами, поскольку свежих фруктов и овощей доставляют им немного.

доставляют им немного. Они могут прожить там только три месяца (а Ким, скажем, на МКС находится с апреля и в целом пробудет 8 месяцев). Поэтому в целом фрукты и овощи для астронавтов упаковывают и сублимируют .

. Все мясные продукты (как говяжий стейк, который использовал в бургере Кима) и яйца сначала готовят на Земле. Затем их разогревают в космосе, чтобы поесть.

Приготовить чашку кофе в космосе также довольно сложная задача. Астронавты используют чашку с нулевой гравитацией или капиллярную чашку, направляя кофейную жидкость от дна чашки к губам, чтобы пить ее так, как на Земле.