Астронавт NASA спробував приготувати у космосі чізбургер, і ось що з цього вийшло

Який вигляд мав би чізбургер, приготований у космосі? Дуже складно було б дати відповідь на це питання, якби не астронавт NASA Джонні Кім.

Він спробував зробити цей популярний фастфуд на Міжнародній космічній станції (МКС). Чи достатньо він вдався апетитним? 24 Канал завдяки New York Post розповість цю історію.

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Астронавт вдався до кулінарії на МКС і приготував оригінальний чізбургер

Ресторани швидкого харчування поки що недоступні в космосі, ба й доставки туди нема. Але ж так іноді хочеться астронавтам улюбленого фастфуду!

Та коли ви в космосі, ви не маєте легкого доступу до багатьох речей, і доводиться обходитися тим, що є. От із того, що було, Джонні Кім на МКС вирішив приготувати чізбургер.

Він поділився на X своїм "рейнджерським бургером" з яловичого стейка, пшеничного хліба, сиру, картоплі та щедрого шару пасти з червоного перцю з вантажного корабля SpX-32 Cargo Dragon.

Я сумую за приготуванням їжі для моєї сім'ї, і це по-своєму нагадує мені про це,

– написав він.

Астронавт приготував популярний фастфуд на Міжнародній космічній станції / Фото JonnyKimUSA

Людям на Землі легко посміятися з творіння Кіма, але зауважте, що астронавти змушені творчо підходити до того, що їм доступно. І повинні стежити за тим, щоб споживати достатню кількість калорій.

На жаль, багатьом із них доводиться харчуватися напівфабрикатами, оскільки свіжих фруктів і овочів доставляють їм небагато.

доставляють їм небагато. Вони можуть прожити там лише три місяці (а Кім, скажімо, на МКС перебуває з квітня і загалом пробуде 8 місяців). Тому загалом фрукти та овочі для астронавтів упаковують та сублімують .

. Усі м'ясні продукти (як яловичий стейк, який використав у бургері Кіма) і яйця спочатку готують на Землі. Потім їх розігрівають у космосі, щоб поїсти.

Приготувати чашку кави в космосі також є досить складним завданням. Астронавти використовують чашку з нульовою гравітацією або капілярну чашку, спрямовуючи кавову рідину від дна чашки до губ, щоб пити її так, як на Землі.