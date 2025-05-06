"Бейліс" у магазині більше не купляю": бармен поділився перевіреним рецептом напою

"Бейліс" – шалено популярний вершковий лікер, але назвати його бюджетним язик не повернеться. Втім, його можна легко приготувати у домашніх умовах.

І рецептом домашнього "Бейлісу" у своєму тіктоці поділився бармен Ромбарбар. Напій значно дешевший, а його приготування займе всього кілька хвилин, пише 24 Канал.

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Як приготувати "Бейліс" у домашніх умовах

"Бейліс" у магазині більше не купляю. По-перше, дорого. А, по-друге, навіщо, якщо можна зробити самому. Ловіть рецепт,

– каже він у відео.

Інгредієнти:

горілка – 300 мілілітрів;

згущене молоко – 200 мілілітрів;

вершки – 200 мілілітрів;

вода – 100 мілілітрів;

какао – 2 чайні ложки;

розчинна кава – 1 чайна ложка;

ванільний цукор – 1/2 чайної ложки.

Як самостійно приготувати "Бейліс": дивіться відео

Приготування "Бейлісу" в домашніх умовах:

Наливаємо у посудину 300 мілілітрів класичної горілки. Додаємо 200 мілілітрів згущеного молока. Після цього додаємо 200 мілілітрів вершків. Також додаємо дві чайні ложки какао та одну чайну ложку розчинної кави. Після цього додаємо пів чайної ложки ванільного цукру. Усе ретельно перемішуємо до розчинення інгредієнтів. Наприкінці додаємо ще 100 мілілітрів води та ще раз розмішуємо.

Наш "Бейліс" готовий. Дійсно, дуже схоже. Він також гарно відчувається вершковий смак. Солодкий, легкий, до кави. Просто посмакувати собі замість десерту якихось 100 грамів – бомба,

– додав він.

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