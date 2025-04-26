Цілком і повністю відмовлятись від улюблених напоїв не варто. Адже якщо підійти до цього питання з максимальною суворістю, то ризик зриву максимальний, пише 24 Канал з посиланням на WineDeals. Натомість варто віддати перевагу алкоголю, який містить найменше калорій.

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Який алкоголь має найменше калорій

Ясна річ, що найменше калорій у чистому алкоголі. Якщо ж ви полюбляєте коктейлі, то з ними ситуація значно складніша, але про це пізніше. Отже, розраховуємо на 50 грамів напою:

Горілка: 113 калорій;

Текіла: 122 калорії;

Джин: 130 калорій;

Скотч: 141 калорія;

Ром: 171 калорія.

Якщо говорити про чистий алкоголь, то найменше калорій, як ми бачимо, у горілці. Водночас слід пам'ятати, що алкоголь – не єдиний фактор, який впливає на те, що ми можемо набрати зайве. Важливе те, з чим саме ми змішуємо цей алкоголь. І ми розповімо, як зменшити кількість калорій у коктейлях, які ви приготуєте вдома.

Горілка містить найменше калорій / Фото senivpetro

Як зменшити калорійність коктейлів

Заморожені або сезонні фрукти

Замість цукру та сиропу, які підсолоджують коктейлі, використовуйте фрукти. Ідеальні, звичайно ж, свіжі сезонні. Наприклад, ідеально до коктейлю підходять лимони, персики, апельсини. Вони містять відносно мало вуглеводів і є низькокалорійними.

Газована вода

Її рекомендують використовувати замість тоніків, які містять доданий цукор. Звичайна газованка доповнить коктейль, подарує йому легкість та бульбашковість, яку ми полюбляємо у коктейлях.

Менші порції

Ще одна корисна порада – просто зменште порції коктейлів. Або ж замість 2 – 3 коктейлів за вечір випивайте 1 – 2. Також потурбуйтесь про корисні компаньйони до ваших улюблених напоїв. Наприклад, мигдаль або оливки. Але на них не налягайте, бо їх складно назвати низькокалорійними.

Коктейлі містять значно більше калорій / Фото freepik

А тепер назвемо коктейлі, які містять найбільше калорій. Зверніть увагу, чи є серед них ваш улюблений.

Найбільш калорійні коктейлі

Long Island Ice Tea – 780 калорій. Що робить його таким калорійним? П'ять видів алкоголю (горілка, текіла, ром, джин, тріпл-сек), підсолоджений премікс і кола.

– 780 калорій. Що робить його таким калорійним? П'ять видів алкоголю (горілка, текіла, ром, джин, тріпл-сек), підсолоджений премікс і кола. Маргарита – 740 калорій. Що робить її калорійною? Текіла, тріпл-сек, підсолоджений премікс.

– 740 калорій. Що робить її калорійною? Текіла, тріпл-сек, підсолоджений премікс. Піна-колада – 644 калорії. Що робить її калорійною? Ром, кокосове молоко, підсолоджений премікс.

– 644 калорії. Що робить її калорійною? Ром, кокосове молоко, підсолоджений премікс. Май Тай – 350 калорій. Що робить його калорійним? Два види рому (світлий і темний), мигдальний крем, тріпл-сек, ананасовий сік, підсолоджений премікс.

– 350 калорій. Що робить його калорійним? Два види рому (світлий і темний), мигдальний крем, тріпл-сек, ананасовий сік, підсолоджений премікс. Шампанський коктейль – 250 калорій. Що робить його калорійним? Шампанське, коньяк, цукор.

– 250 калорій. Що робить його калорійним? Шампанське, коньяк, цукор. Fog Cutter – 225 калорій. Чотири види алкоголю (ром, джин, бренді, херес), апельсиновий сік, сироп оргії.

– 225 калорій. Чотири види алкоголю (ром, джин, бренді, херес), апельсиновий сік, сироп оргії. Джин/Горілка з тоніком – 200 калорій. Що робить його калорійним? Джин або горілка, тонік з доданим цукром.

– 200 калорій. Що робить його калорійним? Джин або горілка, тонік з доданим цукром. Мохіто – 160 калорій. Що робить його калорійним? Ром, цукор, содова, вода з цукром.

– 160 калорій. Що робить його калорійним? Ром, цукор, содова, вода з цукром. Космополітен – 150 калорій. Що робить його калорійним? Горілка, тріпл-сек, журавлинний сік, лаймовий сироп.

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Тепер ви знаєте, який алкоголь найменш калорійний. Який би напій ви не обрали, споживайте відповідально.

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