"Бейлис" в магазине больше не покупаю": бармен поделился проверенным рецептом напитка
- Бармен Ромбарбар поделился рецептом домашнего "Бейлиса" в своем тиктоке, отметив, что он значительно дешевле магазинного.
- Для приготовления нужны: водка, сгущенное молоко, сливки, вода, какао, растворимый кофе, ванильный сахар.
"Бейлис" – безумно популярный сливочный ликер, но назвать его бюджетным язык не повернется. Впрочем, его можно легко приготовить в домашних условиях.
И рецептом домашнего "Бейлиса" в своем тиктоке поделился бармен Ромбарбар. Напиток значительно дешевле, а его приготовление займет всего несколько минут, пишет 24 Канал.
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Как приготовить "Бейлис" в домашних условиях
"Бейлис" в магазине больше не покупаю. Во-первых, дорого. А, во-вторых, зачем, если можно сделать самому. Ловите рецепт,
– говорит он в видео.
Ингредиенты:
водка – 300 миллилитров;
сгущенное молоко – 200 миллилитров;
сливки – 200 миллилитров;
вода – 100 миллилитров;
какао – 2 чайные ложки;
растворимый кофе – 1 чайная ложка;
ванильный сахар – 1/2 чайной ложки.
Как самостоятельно приготовить "Бейлис": смотрите видео
Приготовление "Бейлиса" в домашних условиях:
Наливаем в сосуд 300 миллилитров классической водки.
Добавляем 200 миллилитров сгущенного молока.
После этого добавляем 200 миллилитров сливок.
Также добавляем две чайные ложки какао и одну чайную ложку растворимого кофе.
После этого добавляем пол чайной ложки ванильного сахара.
Все тщательно перемешиваем до растворения ингредиентов.
В конце добавляем еще 100 миллилитров воды и еще раз размешиваем.
Наш "Бейлис" готов. Действительно, очень похоже. Он также хорошо чувствуется сливочный вкус. Сладкий, легкий, к кофе. Просто насладиться себе вместо десерта каких-то 100 граммов – бомба,
– добавил он.
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