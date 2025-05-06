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Gentleman Бармен "Бейлис" в магазине больше не покупаю": бармен поделился проверенным рецептом напитка
6 мая, 17:28
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"Бейлис" в магазине больше не покупаю": бармен поделился проверенным рецептом напитка

Эдуард Хомченко
Основні тези
  • Бармен Ромбарбар поделился рецептом домашнего "Бейлиса" в своем тиктоке, отметив, что он значительно дешевле магазинного.
  • Для приготовления нужны: водка, сгущенное молоко, сливки, вода, какао, растворимый кофе, ванильный сахар.

"Бейлис" – безумно популярный сливочный ликер, но назвать его бюджетным язык не повернется. Впрочем, его можно легко приготовить в домашних условиях.

И рецептом домашнего "Бейлиса" в своем тиктоке поделился бармен Ромбарбар. Напиток значительно дешевле, а его приготовление займет всего несколько минут, пишет 24 Канал.

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Как приготовить "Бейлис" в домашних условиях

"Бейлис" в магазине больше не покупаю. Во-первых, дорого. А, во-вторых, зачем, если можно сделать самому. Ловите рецепт, 
– говорит он в видео.

Ингредиенты:

  • водка – 300 миллилитров;

  • сгущенное молоко – 200 миллилитров;

  • сливки – 200 миллилитров;

  • вода – 100 миллилитров;

  • какао – 2 чайные ложки;

  • растворимый кофе – 1 чайная ложка;

  • ванильный сахар – 1/2 чайной ложки.

Как самостоятельно приготовить "Бейлис": смотрите видео

Приготовление "Бейлиса" в домашних условиях:

 

  1. Наливаем в сосуд 300 миллилитров классической водки.

  2. Добавляем 200 миллилитров сгущенного молока.

  3. После этого добавляем 200 миллилитров сливок.

  4. Также добавляем две чайные ложки какао и одну чайную ложку растворимого кофе.

  5. После этого добавляем пол чайной ложки ванильного сахара.

  6. Все тщательно перемешиваем до растворения ингредиентов.

  7. В конце добавляем еще 100 миллилитров воды и еще раз размешиваем.

Наш "Бейлис" готов. Действительно, очень похоже. Он также хорошо чувствуется сливочный вкус. Сладкий, легкий, к кофе. Просто насладиться себе вместо десерта каких-то 100 граммов – бомба, 
– добавил он.

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