Причім це потребуватиме геть невеликих зусиль, які у підсумку матимуть велике значення. Отже, що вам потрібно зробити, щоб пити віскі краще – напише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Ось на що слід звернути увагу, щоб розвинути свою навичку споживання віскі

Вибір віскі для початківців. Знання того, з якого віскі почати, є ключовою частиною процесу. Димні та торф'яні, як правило, занадто інтенсивні навіть для досвідченого смаку, тому краще зупинити свій вибір на односолодових або купажованих шотландських віскі, у яких домінують ноти фруктів, ванілі чи карамелі. Початківцям також можуть сподобатися ароматизовані віскі, особливо з медом або корицею.

Знання того, з якого віскі почати, є ключовою частиною процесу. Димні та торф'яні, як правило, занадто інтенсивні навіть для досвідченого смаку, тому краще зупинити свій вибір на односолодових або купажованих шотландських віскі, у яких домінують ноти фруктів, ванілі чи карамелі. Початківцям також можуть сподобатися ароматизовані віскі, особливо з медом або корицею. Запах і смак. Аромат відіграє дуже важливу роль у сприйнятті смаку віскі. Величезна частина того, що ви відчуваєте на смак, залежить від того, що ви нюхаєте. Ось чому понюхати віскі – важливий крок для тих, хто тільки починає дегустувати. Для цього налийте віскі у відповідну склянку, піднесіть її до носа і помітьте, як змінюються аромати, коли віскі наближається до ваших ніздрів. Спочатку ви відчуєте алкоголь, а потім – його характер. Аромат також допоможе вам розпізнати різні ноти віскі та визначити, чи сподобається вам цей напій. Нахиліть келих горизонтально і понюхайте нижню частину обідка – так ви відчуєте більше солодкості та менше алкоголю.

Ось що вам потрібно зробити, щоб пити віскі краще / Фото freepik