Причім це потребуватиме геть невеликих зусиль, які у підсумку матимуть велике значення. Отже, що вам потрібно зробити, щоб пити віскі краще – напише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Ось на що слід звернути увагу, щоб розвинути свою навичку споживання віскі
- Вибір віскі для початківців. Знання того, з якого віскі почати, є ключовою частиною процесу. Димні та торф'яні, як правило, занадто інтенсивні навіть для досвідченого смаку, тому краще зупинити свій вибір на односолодових або купажованих шотландських віскі, у яких домінують ноти фруктів, ванілі чи карамелі. Початківцям також можуть сподобатися ароматизовані віскі, особливо з медом або корицею.
- Запах і смак. Аромат відіграє дуже важливу роль у сприйнятті смаку віскі. Величезна частина того, що ви відчуваєте на смак, залежить від того, що ви нюхаєте. Ось чому понюхати віскі – важливий крок для тих, хто тільки починає дегустувати. Для цього налийте віскі у відповідну склянку, піднесіть її до носа і помітьте, як змінюються аромати, коли віскі наближається до ваших ніздрів. Спочатку ви відчуєте алкоголь, а потім – його характер. Аромат також допоможе вам розпізнати різні ноти віскі та визначити, чи сподобається вам цей напій. Нахиліть келих горизонтально і понюхайте нижню частину обідка – так ви відчуєте більше солодкості та менше алкоголю.
Ось що вам потрібно зробити, щоб пити віскі краще / Фото freepik
- Не соромтеся додавати воду. Багато хто вважає, що єдиний правильний спосіб пити віскі – це чистим, але насправді додавання води лише допомагає розкрити смаки. Щодо кількості води довіряйте своїй інтуїції. Та знайте, що вона допомагає вивільнити жирні кислоти з ароматичних сполук, які відкриють більш вершкові, горіхові смаки як у носі, так і в роті.
- Експериментуйте, поки не знайдете улюблений. Багато новачків намагаються компенсувати брак досвіду, одразу переходячи до дегустації односолодових або преміальних віскі. Та зверніть увагу, що частиною процесу розвитку вашого смаку є потреба спробувати різні категорії віскі, як-от житні та бурбони, і дати собі час і терпіння, щоб зрозуміти, який з них вам підходить.
- Інвестуйте в хороший набір келихів. Тип келиха, в якому ви дегустуєте віскі, має значення. Наприклад, келихи у формі тюльпана або Гленкерни мають опуклу форму, яка концентрує аромати й спрямовує їх до носа через злегка вузький обідок, що посилює враження від дегустації. Вузький обідок також допомагає зосередитися на ароматах, полегшуючи розпізнавання тонких нот і смаків. А келих у формі чаші дозволяє ефективніше збовтувати віскі, що сприяє його аерації та вивільненню більшої кількості ароматів.