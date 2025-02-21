Джонсон став своєрідним піддослідним кроликом у власному експерименті, де кожна частина його життя і розпорядок дня контрольовані й розроблені так, щоб допомогти йому не старіти. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Що таке Blueprint Protocol – програма довголіття Браяна Джонсона

Перш за все слід розуміти, що методи Браяна Джонсона є екстремальними й суперечливими. Це, наприклад, переливання плазми, яке він проводить між собою і своїм сином, або вимірювання і контролювання ерекції. Тобто це не методика для домашніх умов, яку можна запозичити.

Та все ж цікаво знати бачення цього чоловіка. Він каже, що нам не обов'язково помирати або принаймні старіти, і він переконаний, що цьому посприяє надзвичайно здоровий спосіб життя разом з наукою та інноваційними медичними методами.

Джонсон має власний документальний фільм на Netflix "Не вмирай: Людина, яка хоче жити вічно", де він показує деякі зі своїх методів боротьби зі старінням. А ще у нього є Blueprint Protocol, розроблений саме для цього.

На окремому сайті Джонсон пояснює, що він робить зі своїм харчуванням, фізичними вправами та сном, щоб спробувати жити вічно чи бодай понад 100 років. Бо, як він каже, навіть сотня років, проведених разом із сином – це замало.

Blueprint Protocol радить дотримуватися методів і звичок, які наука визначила для боротьби зі старінням, його затримки й продовження життя, а також звичок, пов'язаних зі сном, дієтою і фізичними вправами. Це та дорожня карта, якої сам Браян Джонсон дотримується щодня.

Ця людина хоче жити вічно: дивіться відео Netflix

Що їсть Брайан Джонсон, щоб не старіти

Він споживає 2250 калорій на день, а це 130 грамів білків, 206 грамів вуглеводів і 101 грам жирів. Його дієта веганська, але м'ясо не заборонене.

на день, а це 130 грамів білків, 206 грамів вуглеводів і 101 грам жирів. Його дієта веганська, але м'ясо не заборонене. Натомість заборонені цукор, смажена їжа, високооброблена їжа, жувальна гумка, сиропи з високим вмістом фруктози, підсолоджувачі, молочні продукти, макарони, хліб, гідрогенізовані олії, рапсова, кукурудзяна, соєва олії, трансжири та алкоголь.

цукор, смажена їжа, високооброблена їжа, жувальна гумка, сиропи з високим вмістом фруктози, підсолоджувачі, молочні продукти, макарони, хліб, гідрогенізовані олії, рапсова, кукурудзяна, соєва олії, трансжири та алкоголь. Його день починається з протеїнового коктейлю о 5:25, потім сніданок о 6:45, другий прийом їжі о 9 ранку й останній об 11, після чого – піст до наступного дня. Джонсон також приймає різні вітамінні пігулки та добавки.

Як тренується Джонсон

Він проводить 3 дні силових тренувань на тиждень і 3 дні кардіо на тиждень, а також намагається виконувати 150 хвилин вправ помірної інтенсивності й 75 хвилин вправ високої інтенсивності. Джонсон ще додає вправи на гнучкість, рівновагу і рухливість.

на тиждень і на тиждень, а також намагається виконувати 150 хвилин вправ помірної інтенсивності й 75 хвилин вправ високої інтенсивності. Джонсон ще додає вправи на гнучкість, рівновагу і рухливість. Загалом розпорядок дня передбачає більше рухатися, особливо після їди протягом 5 – 10 хвилин. А якщо доводиться сидіти, то слід вставати зі стільця кожні 30 хвилин і трохи походити.

Як спить мільйонер, щоб не старіти

В ідеалі це 7 – 8 годин сну на добу, і важливо, щоб ці години були якісними. Для цього Джонсон виробив такі звички:

Розслаблятися 30 – 60 хвилин, завжди в один і той самий час.

Більше перебувати на свіжому повітрі вранці.

Приглушувати світло ввечері за годину – дві до сну.

Відрегулювати температуру в кімнаті.

Дотримуватися послідовного графіка сну.

Переконатися, що в кімнаті темно, тихо і ніщо не відриває увагу.

Останній прийом їжі – за кілька годин до сну, краще за 4 – 6.

Уникати речей, які занадто стимулюють перед сном.

Слідкувати за своїм сном, щоб зрозуміти його особливості.

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