Джонсон стал своеобразным подопытным кроликом в собственном эксперименте, где каждая часть его жизни и распорядок дня контролируемые и разработанные так, чтобы помочь ему не стареть. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

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Что такое Blueprint Protocol – программа долголетия Брайана Джонсона

Прежде всего следует понимать, что методы Брайана Джонсона являются экстремальными и противоречивыми. Это, например, переливание плазмы, которое он проводит между собой и своим сыном, или измерение и контролирование эрекции. То есть это не методика для домашних условий, которую можно позаимствовать.

И все же интересно знать видение этого мужчины. Он говорит, что нам не обязательно умирать или по крайней мере стареть, и он убежден, что этому поспособствует чрезвычайно здоровый образ жизни вместе с наукой и инновационными медицинскими методами.

Джонсон имеет собственный документальный фильм на Netflix "Не умирай: Человек, который хочет жить вечно", где он показывает некоторые из своих методов борьбы со старением. А еще у него есть Blueprint Protocol, разработанный именно для этого.

На отдельном сайте Джонсон объясняет, что он делает со своим питанием, физическими упражнениями и сном, чтобы попытаться жить вечно или хотя бы более 100 лет. Потому что, как он говорит, даже сотня лет, проведенных вместе с сыном – это маловато.

Blueprint Protocol советует придерживаться методов и привычек, которые наука определила для борьбы со старением, его задержки и продления жизни, а также привычек, связанных со сном, диетой и физическими упражнениями. Это та дорожная карта, которой сам Брайан Джонсон придерживается ежедневно.

Этот человек хочет жить вечно: смотрите видео Netflix

Что ест Брайан Джонсон, чтобы не стареть

Он потребляет 2250 калорий в день, а это 130 граммов белков, 206 граммов углеводов и 101 грамм жиров. Его диета веганская, но мясо не запрещено.

в день, а это 130 граммов белков, 206 граммов углеводов и 101 грамм жиров. Его диета веганская, но мясо не запрещено. Зато запрещены сахар, жареная пища, высокообработанная пища, жевательная резинка, сиропы с высоким содержанием фруктозы, подсластители, молочные продукты, макароны, хлеб, гидрогенизированные масла, рапсовое, кукурузное, соевое масла, трансжиры и алкоголь.

сахар, жареная пища, высокообработанная пища, жевательная резинка, сиропы с высоким содержанием фруктозы, подсластители, молочные продукты, макароны, хлеб, гидрогенизированные масла, рапсовое, кукурузное, соевое масла, трансжиры и алкоголь. Его день начинается с протеинового коктейля в 5:25, затем завтрак в 6:45, второй прием пищи в 9 утра и последний в 11, после чего – пост до следующего дня. Джонсон также принимает различные витаминные таблетки и добавки.

Как тренируется Джонсон

Он проводит 3 дня силовых тренировок в неделю и 3 дня кардио в неделю, а также старается выполнять 150 минут упражнений умеренной интенсивности и 75 минут упражнений высокой интенсивности. Джонсон еще добавляет упражнения на гибкость, равновесие и подвижность.

в неделю и в неделю, а также старается выполнять 150 минут упражнений умеренной интенсивности и 75 минут упражнений высокой интенсивности. Джонсон еще добавляет упражнения на гибкость, равновесие и подвижность. В целом распорядок дня предусматривает больше двигаться, особенно после еды в течение 5 – 10 минут. А если приходится сидеть, то следует вставать со стула каждые 30 минут и немного походить.

Как спит миллионер, чтобы не стареть

В идеале это 7 – 8 часов сна в сутки, и важно, чтобы эти часы были качественными. Для этого Джонсон выработал такие привычки:

Расслабляться 30 – 60 минут, всегда в одно и то же время.

Больше находиться на свежем воздухе по утрам.

Приглушать свет вечером за час – два до сна.

Отрегулировать температуру в комнате.

Придерживаться последовательного графика сна.

Убедиться, что в комнате темно, тихо и ничто не отрывает внимание.

Последний прием пищи – за несколько часов до сна, лучше за 4 – 6.

Избегать вещей, которые слишком стимулируют перед сном.

Следить за своим сном, чтобы понять его особенности.

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