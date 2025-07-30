А розповіла її у тіктоці українська блогерка Іра Красоткіна, яка живе у передмісті Лондона. 24 Канал перекаже для вас найцікавіше.

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Британський флірт: який "спосіб знайомства" у пабі здивував українку?

Іра Красоткіна поділилася кумедними спостереженнями про те, як британці фліртують у пабах. Її розповідь стосувалася одного вечора у місцевому пабі під час фіналу Вімблдону.

І от трапилася історія, що показала особливості британської культури знайомств, які можуть здивувати іноземців. І, так, незнання місцевих звичаїв може призвести до несподіваних ситуацій.

Тож як усе було? Одного суботнього вечора Іра з колегою завітали до пабу, щоб подивитися теніс. І там до них почали підходити чоловіки – з компліментами та запитаннями.

Один британець похвалив природний колір волосся Іри, інший заводив розмову на "дурнуваті" теми. Але найбільше жінку здивував такий собі Джон, який, потиснувши їй руку, легенько пошкріб долоню.

Українка розповіла про дивний британський жест із натяком: дивіться відео від ira.krasotkina

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Цей жест спантеличив Іру, адже вона ніколи раніше на таке не натрапляла. При цьому чоловік продовжував щось говорити, але через британський акцент вона не все зрозуміла.

Лише пізніше подруги пояснили їй, що шкрябання долоні – це поширений у Британії жест, який натякає на інтимні наміри. Іра була вражена, адже не підозрювала, що такий, здавалося б, дивний жест має більш ніж конкретне значення.

Її чоловік, почувши цю історію, назвав такий спосіб флірту "підлітковим". Але насправді ця історія лише про культурні відмінності. Британці, за словами Іри, часто використовують подібні жести в пабах, вважаючи їх зрозумілими й природніми.

Тож іноземцям, які ще не освоїли британські традиції, Іра радить бути готовими до несподіваних жестів і сильних акцентів. І сприймати це більше як додатковий шарм британських пабів.