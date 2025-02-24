Но на самом деле среди этого всего есть очень много вещей (если не все), которые не имеют значения. Поэтому, естественно, их не следует стесняться. Как заметил 24 Канал, kod_uspihuu в тиктоке рассказал о 4 таких.

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4 вещи, которых не стоит стесняться, хотя многие все еще это делают

Часто люди переживают из-за своей одежды, финансового состояния и своих прошлых ошибок. Здесь следует понимать важное: ни одна из этих вещей не определяет личность. И жить нужно в гармонии с собой и не позволять общественным стереотипам ломать вашу уверенность в себе.

Популярное видео в тиктоке призывает никогда не стесняться этих 4 вещей:

Первое – старой одежды. Это не влияет на ваши способности и таланты.

Это не влияет на ваши способности и таланты. Второе – бедных друзей. В дружбе нет тех, кто выше или ниже.

В дружбе нет тех, кто выше или ниже. Третье – простой жизни. Никто не может оценивать ваши достижения, кроме вас самих.

Никто не может оценивать ваши достижения, кроме вас самих. Четвертое – прошлых ошибок. Прошлое не изменить, но из него можно сделать выводы.

4 важных урока о том, чего не следует стесняться: смотрите видео kod_uspihuu

Стигматизированное общество часто пытается навязать нам страх быть не такими, как хочется другим. Но важно помнить: вашу самоценность определяют не материальные вещи, а ваш внутренний мир и то, как вы относитесь к жизни.