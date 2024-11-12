По меньшей мере потому, что возникает соблазн сразу переодеться из шорт в зимнее пальто. Но секрет осеннего наряда простой, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ, и, зная его, играть с осенним стилем будет не только легко, но и приятно.

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Что вам нужно из одежды на осень 2024 года

А секрет в том, чтобы иметь в гардеробе 13 ключевых элементов, которые помогут вам перейти от лета к осени. Еще и сочетая обязательные сезонные вещи с нестандартными трендовыми.

Вязаные рубашки поло. Обязательная вещь для осени, что переполнена модной привлекательностью эпохи 60-х и одновременно очень естественно вписывается в ежедневный сезонный гардероб.

Обязательная вещь для осени, что переполнена модной привлекательностью эпохи 60-х и одновременно очень естественно вписывается в ежедневный сезонный гардероб. Ботинки челси. Впервые их обули викторианцы, потом подхватили The Beatles и почти все любители ретро.

Впервые их обули викторианцы, потом подхватили The Beatles и почти все любители ретро. Белая футболка. Многолетняя вещь первой необходимости.

Осень – самое мрачное время года и, пожалуй, самая сложное для стилизации / Фото freepik

Вельветовые брюки. Впервые с 70-х годов возвращаются в моду. Только стоит выбрать широкий крой, чтобы подчеркнуть их новоявленную современную привлекательность.

Впервые с 70-х годов возвращаются в моду. Только стоит выбрать широкий крой, чтобы подчеркнуть их новоявленную современную привлекательность. Тренч. Это основной осенний элемент гардероба. Прочные, водонепроницаемые и универсальные, а еще и прекрасно смотрятся практически со всем.

Это основной осенний элемент гардероба. Прочные, водонепроницаемые и универсальные, а еще и прекрасно смотрятся практически со всем. Серебряные украшения. Компенсируйте темно-синие и насыщенные оттенки осенней одежды оттенком холодного серебра.

Компенсируйте темно-синие и насыщенные оттенки осенней одежды оттенком холодного серебра. Повседневная кожаная обувь. Речь идет об элегантных кожаных туфлях, которые так же комфортно подойдут к джинсам со свободным кроем, как и ваши любимые кроссовки.

Речь идет об элегантных кожаных туфлях, которые так же комфортно подойдут к джинсам со свободным кроем, как и ваши любимые кроссовки. Кардиган. Осень – это многослойность, следовательно, вам понадобится кардиган. Это идеальная межсезонная вещь.

Но эти элементы одежды помогут вам легко перейти от лета к осени / Фото freepik