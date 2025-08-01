Цей рух зародився у тіктоці та відбиває зростання інтересу до чоловічого догляду за собою та прагнення виражати індивідуальність. 24 Канал завдяки RNZ розповість про це докладніше.

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Тікток і парфуми: чому підлітки витрачають стільки грошей на аромати?

Завдяки соціальним мережам молоді люди, такі як 17-річний Ван МакКорт із Нової Зеландії, збирають колекції парфумів, які дійсно вражають. А ще й залюбки діляться знаннями про них.

МакКорт лише старшокласник, але вже має колекцію з 25 флаконів на 5000 доларів. Серед них, напрклад, два аромати Louis Vuitton по 500 доларів кожен.

Хлопець почав із популярного Y від Yves Saint Laurent, а тепер віддає перевагу нішевим брендам, як-от Guerlain і Maison Francis Kurkdjian. Його улюблений аромат – Vibrato від Sospiro з нотами лимона та лайма.

Колекція парфумів старшокласника Вана МакКорта на 5000 доларів / Фото RNZ

Як Ван заробляє на свою пристрасть? А перепродаючи парфуми та працюючи неповний день. Зауважмо, що він не один такий фанат тренду smellmaxxing навіть серед своїх друзів.

Загалом у тіктоці smellmaxxing процвітає завдяки інфлюенсерам із сотнями тисяч підписників, які діляться детальними оглядами парфумів. Вони обговорюють, які аромати варто наносити щедро, які економно, які подобаються чи не подобаються жінкам тощо.

21-річний студент Раян з Окленда маж колекцію на 1000 доларів, і для нього smellmaxxing – це спосіб почуватися впевненіше та чистіше, а не лише приваблювати когось. І він, як багато інших молодих людей на Заході, приходить до парфумерних студій вже зі знаннями про бренди та ноти.

Ба й глобальна індустрія чоловічих парфумів зростає і, за прогнозами, досягне 80 мільярдів доларів до 2031 року. А smellmaxxing, частина ширшого руху looksmaxxing, підкреслює зміну уявлень про маскулінність, де догляд за собою є нормою.